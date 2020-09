En Donneschdeg presentéiert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert déi nei Approche vun der zweeter Phas vum Large Scale Testing.

Enn Juli hat d’Chamber dem Finanzéierungsgestz an Héicht vun 60 Milliounen € dozou gréng Luucht ginn. D’Direktioun vun der Santé wäert dës Kéier selwer d’Koordinatioun dervunner iwwerhuelen. Eng Capacitéit vun 53.000 Tester pro Woch ass virgesinn.

D'Pressekonferenz gëtt um 10.30 Auer op RTL.lu am Livestream gewisen.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.