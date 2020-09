Um Stater Geriicht steet de Prozess géint den Dan Da Mota um Programm.

Dem fréiere Fussball-Nationalspiller vu 35 Joer gëtt Abus de faiblesse géintiwwer engem Affer vun haut 91 Joer virgehäit.

Tëscht Januar 2016 a Mee 2018 soll den Offensivspiller vum Racing d'Fra dozou bruecht hunn, him eng Rei Virementen op säi Kont ze maachen, respektiv him hir Kreditkaart mam Geheimcode ze ginn; am Ganze soll den Dan Da Mota sou zu eppes méi wéi 190.000 € komm sinn.

Fir dëse Prozess ass just eng Sëtzung virgesinn.