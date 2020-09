En Iwwerbléck iwwert den neien Text, dee bis Enn dës Joers gëlle soll.

An der Chamber gëtt en Dënschdeg de Mëtteg eng nei Versioun vum Covid-Gesetz gestëmmt. Dat Gesetz, dat d'Mesurë festleet am Kampf géint de Coronavirus.

D'Dauer vum Isolement – dat heescht, wann eng Corona-Infektioun nogewisen ass – geet vu 14 op 10 Deeg erof.

Wärend deenen 10 Deeg muss ee sech doheem isoléieren.

Wann een a Quarantän gesat gouf – dat ass de Fall, wann een enke Kontakt mat engem Infizéierten hat an ee sech kéint ugestach hunn – da muss ee 7 Deeg doheem bleiwen. De 6. Dag kann ee sech teste loossen. Bis ewell war dat no 5 Deeg de Fall.

Donieft gouf festgehalen, dass d'Visièren als Ersatz fir eng Mask net erlaabt sinn. D'Ausname fir aus gesondheetleche Grënn keng Mask mussen unzehunn, gi präziséiert.

D'Réserve sanitaire gëtt vergréissert. Psychotherapeuten an Apdikter kënnen an Zukunft och rekrutéiert ginn. Déi perséinlech Donnéeë ginn 3 Méint laang gehalen an dono anonymiséiert. An d'Fluchgesellschafte mussen an Zukunft d'office d'Formulairen, déi d'Passagéier ausgefëllt hunn, un d'Santé weider ginn, dëst, fir wann néideg, den Tracing méi einfach ze maachen. No 14 Deeg ginn déi Daten anonymiséiert.

Dat sinn also déi Saachen, déi änneren. Wéi eng Mesurë gi bis den 31. Dezember verlängert? Et bleift derbäi, datt ee just maximal 10 Leit bei sech doheem däerf invitéieren oder sech zu 10 dobaussen däerf treffen. Ass een am ëffentleche Raum zu méi wéi 10, mussen d'Gestes barrières agehale ginn, dat heescht zwee Meter Ofstand. Geet dat net, muss een eng Mask unhunn.

Am Restaurant oder Café si maximal 10 Leit un engem Dësch erlaabt. Am Café gëtt ee just am Sëtzen zerwéiert. Beweegt ee sech, muss een eng Mask unhunn, d'Personal, dat zerwéiert, och. D'Dëscher mussen annerhallwe Meter vuneneen ewechstoen oder anerwäerts getrennt sinn. Punkt Hallefnuecht gëtt alles zougemaach.

An zouenen, ëffentleche Raim muss ee weider eng Mask unhunn. Dat heescht am Supermarché, am Buttek an och am ëffentlechen Transport. Kanner ënner 6 Joer musse keng Mask undoen.

Hält ee sech net un d'Reegelen, gëllen deels héich Strofen.