Wéi d'Police mellt, koum et en Dënschdeg de Moie géint 10.20 Auer tëscht Eeselbuer a Wäicherdang zu engem Accident mat engem Motocyclist.

De Mann war a Richtung Wäicherdang ënnerwee, wéi hien an enger Rietskéier mat der Maschinn vun der Fuerbunn ofkoum a gefall ass. Den Ongléckleche gouf an e Feld geschleidert a schwéier un de Been blesséiert.

Hie koum mam Rettungshelikopter an d'Spidol. Wéi d'Police präziséiert, huet keng Liewensgefor bestanen.