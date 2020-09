Kuerz no 17 Auer sinn zu Schëffleng an der Kanalstrooss en Auto an e Moto anenee gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Schëffleng an d'Ambulanz vun Diddeleng. Géint 18.40 Auer ass op der Streck Hierber - Uesweller e Motocyclist mat senger Maschinn gefall. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. D'Pompjeeë vun Iechternach an Uesweller waren am Asaz, grad ewéi d'Ambulanz vun Iechternach.