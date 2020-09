E Mëttwoch de Moie géint 5 Auer ass d'Police an d'rue de Chicago an der Stad gefuer, wéinst engem Abroch-Alarm.

E Sécherheetsbeamten huet de Polizisten matgedeelt, dass eng onbekannte Persoun am Gebai wier. De presuméierten Abriecher huet sech verstoppt, konnt awer no kuerzer Géigewier immobiliséiert ginn. E gouf verhaft an huet elo Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.