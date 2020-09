De Message vum Premier Xavier Bettel um Mëttwoch um Briefing nom Ministerrot war kloer. Déi sanitär Reegele gi weder verschäerft, nach gelackert.

Nom Summer huet dat normaalt Liewen ugefaangen, dofir war een drop preparéiert, dass d‘Zuel vun Neiinfektiounen nees an d‘Luucht geet, esou d‘Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

Grënn vun der Hausse wären och déi sportlech Aktivitéiten, déi nees ugefaangen hunn, grad ewéi Prouwen. D’Retouren aus de Vakanze géife ronn een Drëttel vun den Neiinfektiounen ausmaachen. Méi genee 31 Prozent.

D'Corona-Mesurë goufen en Dënschdeg an der Chamber nach eng Kéier guttgeheescht. An d'Regierung gesäit aktuell och keng Ursaach, fir Ännerungen ze maachen. D'Reegele géife kuerzfristeg weder verschäerft nach gelackert ginn, esou sot de Premierminister Xavier Bettel e Mëttwoch um Briefing, nodeems d'Ministeren e Mëttwoch zesummesouzen. Virop géif et awer kee Grond ginn, fir bei de sanitäre Reegele manner streng ze ginn, esou de Staatsminister. D'Zuel vun den Neiinfektioune wär – ewéi och am Ausland – nees däitlech geklommen. Eleng op d'lescht Woch gekuckt waren et 672 nei positiv Fäll. An dat hätt e puer Grënn, huet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert erkläert.

D'Paulette Lenert

"Do muss ech zouginn, dass ech vläicht e bëssen optimistesch drop spekuléiert hat, dass mir de Peak vun de Retouren aus der Vakanz hannert eis hätten. Offensichtlech sinn d'Lëtzebuerger wierklech nach bis zum Schluss an d'Vakanz gaangen. Mir hunn och elo nach ëmmer 31 Prozent, wou mir konnte festmaachen, dass d'Leit sech iergendwou an hirer Vakanz ugestach hunn an de Virus matbruecht hunn. Da geet et awer weider an enger Schinn, déi mir kennen. Da kënnt mat 20 Prozent dat, wat mir iwwer déi lescht Méint ëmmer nees widderholl hunn: am Kontext vum Privaten, an der Famill ginn d'Leit sech de Virus weider."

Dofir bleift d'Regierung hirer Linn trei: Testen, Tracing a Gestes barrièren. Déi sollt een am beschten och doheem anhalen, huet de Premier Xavier Bettel betount. Jo, d'Neiinfektioune sinn héich. Allerdéngs géif eng aner Zuel d'Regierung awer berouegen. Aktuell ass nämlech just 1 Intensiv-Bett beluecht. De Gesondheetssystem ass net iwwerlaascht. Dat léich zum Deel och dorun, dass d'Altersmoyenne vun den Infizéierte just bei 33,4 Joer läit a jonk Leit jo manner dacks schwéier krank géife ginn, esou d'Santésministesch Paulette Lenert.

Zil ass et net, de Virus auszerotten, esou d’Paulette Lenert, dat géif ee souwisou net hikréien. Zil wär et, de Virus an de Grëff ze kréien an als Gesellschaft gläichzäiteg relativ normal ze funktionéieren.

Lëtzebuerg läit nees iwwer dem Seuil vu 50 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner op eng Woch gekuckt. D'Paulette Lenert an de Xavier Bettel soten, et misst een domat rechnen, dass den däitsche Robert Koch Institut Lëtzebuerg nees als Risikogebitt klasséiert – och wann den Ausseminister Jean Asselborn a Kontakt mat den däitschen Autoritéite wär. D'Evaluatioun vun dëser Woch wär am RKI bis dato nach net ofgeschloss.

D'Pressekonferenz am Replay

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le Conseil de gouvernement s'est réuni le mercredi 23 septembre 2020 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel. Les ministres réunis en conseil ont fait un point de situation concernant le Coronavirus SARS-Cov2 "COVID-19".

Les ministres réunis en conseil ont marqué leur accord avec le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Lauterbour, Peiffer, Klingelbour 1, Klingelbour 2, Tro'n, Kluckenbach 1, Kluckenbach 2, Kluckenbach 3, Kluckenbach 4, Kluckenbach 5, Kluckenbach 6, Schmit 1, Schmit 2, Feyder 1, Feyder 2, Feyder 3, Kremer, Guirsch, Kehlen, Stoltz, Wiersch 1, Wiersch 2, Wiersch 3, Wagner, Buchholtzerbour, Waeschbour, Wykerslooth, Camping, Olmesbour, Simmerschmelz, KR-15-1, KR-15-2, KR-15-4 et KR-15-5 situées sur les territoires des communes de Habscht, Helperknapp, Kehlen, Koerich et Steinfort.

Le Conseil a adopté le projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à l'application des articles 12 et 18 de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Ce projet de loi a pour objet d'adapter le fonctionnement des réunions d'information publiques dans le cadre de la procédure d'adoption, de modification ou d'abrogation des plans à caractère réglementaire. Ces adaptations temporaires sont prévues jusqu’au 31 décembre 2020.

Communiqué par le ministère d'État/SIP