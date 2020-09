Wéinst engem Accident tëscht 2 Camionen am Tunnel Houwald op der Tréierer Autobunn gouf et um Mëttwoch am Nomëtteg zäitweis ee Stau vu 10 Kilometer.

Déi riets Spuer war gespaart, d'Iwwerhuelspuer ass erëm op. Géint 16.20 Auer huet de Stau sech lues a lues opgeléist.