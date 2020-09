Et war sech ewell um Mëttwoch erwaart ginn, e Freideg den Owend ass et dann de Fall: och den RKI setzt Lëtzebuerg nees op d'rout Lëscht.

De Grand-Duché ass also nees Risikogebitt fir Däitschland, wéi et an engem Communiqué vum Ausseministère heescht. Dobäi referéiert sech de Robert Koch-Institut op den Inzidenz-Wäert vun 50 Infektiounen op 100.000 Awunner.

An der Woch vum 14. bis den 20. September ass d'Zuel vun den neie confirméierte Fäll op 672 Residentë geklommen. Déi Woch virdru waren et der 282. No engem Mount läit Lëtzebuerg iwwerdeems mat 107,33 Fäll bei iwwer 50 Infizéierter op 100.000 Awunner (Stand vun e Mëttwoch). Déi lescht Woch waren et der nach 45,04.

Mëtt Juli gouf Lëtzebuerg déi leschte Kéier als Risikogebitt aklasséiert. Ouni negative Corona-Test, deen net méi wéi 48 Stonnen al war, duerft een net iwwert d'Grenz fueren. Vun däitscher a Lëtzebuerger Säit gouf sech iwwert e Mount dofir agesat, Lëtzebuerg vun där Lëscht ze sträichen. Den 20. August gouf de Grand-Duché du vun der Lëscht erofgeholl.

Op der RKI-Lëscht vun de Risikogebidder stinn och zum Beispill vill franséisch Departementer, d'Regioun Bréissel an eenzel Provënzen an Holland. Fir Leit, déi aus dëse Regiounen zeréck an Däitschland kommen, gëlle jee no Bundesland verschidde Reegelen vu Quarantän-, respektiv Test-Flicht.

Offiziellt Schreiwes



Einstufung als Risikogebiet durch Deutschland

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Die Bundesrepublik Deutschland hat heute beschlossen, auf Grund der erhöhten Infektionszahlen der letzten Tage Luxemburg erneut als Risikogebiet einzustufen. Dies könnte schon ab heute Abend gelten. Außenminister Asselborn steht diesbezüglich in engem Kontakt mit Bundesaußenminister Heiko Maas. Minister Asselborn weist darauf hin, dass die Infektionszahlen in Luxemburg seit Tagen wieder rückläufig sind und die Reproduktionsrate mittlerweile auf 0,95 gesunken ist. Luxemburg wird sich jetzt darauf konzentrieren, gemeinsam mit den angrenzenden Bundesländern, die Auswirkungen dieser erneuten Einstufung auf die Bevölkerung einzugrenzen.

Eine erneute Einstufung als Risikogebiet hat als Folge, dass Personen die aus Luxemburg nach Deutschland reisen möchten, einer allgemeinen Testpflicht unterliegen. Es gibt jedoch eine Reihe von Ausnahmen von dieser Testpflicht welche in den Quarantäneverordnungen der jeweiligen Bundesländer festgelegt sind.

Pressemitteilung des Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten.