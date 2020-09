Eng Null-Offall-Strategie fir Lëtzebuerg huet d'Ëmweltministesch e Mëttwoch presentéiert.

Eng Rei europäesch Direktiven a punkto Offall-Gestioun a Vermeidung vu Verpackunge musse jo an nationaalt Recht ëmgesat ginn. Fir d'Bierger anzebannen, goufen a 6 Workshoppen uechter d'Land Iddien ausgeschafft, wéi een den Dreck reduzéiere kéint. E Mëttwoch gouf dann de grousse Pak presentéiert.

Virop sief gesot, datt null Offall kee realistescht Zil ass an dat wäert och ni erreecht ginn. Well de Problem kennt jiddereen: Egal ob mir akaafe ginn, eis undoen oder telefonéieren. Alles wat mir am Alldag benotzen, gëtt fréier oder spéider Offall. Mä et geet drëm, een anert Bewosstsinn fir eis Ressourcen ze kréien. Se besser a méi laang ze notzen. Bis 2030 soll 65% vum Dréck, deen Doheem produzéiert gëtt, recycléiert ginn. De Rescht Knascht am groen Drecksbac soll dann och net net méi um Dreckstipp landen.

De Robert Schmit, Direkter vun der Ëmweltverwaltung: "Wat dann nach iwwreg bleift, dat ass d'Verbrennung. Mir kënnen aus deen Matièren nach ëmmer d'Energie, déi dran ass, notzen."

An Zukunft soll verstäerkt op reutilisabel Produite gesat ginn. Eewee Becheren an Telleren, verschidde Barquette solle vun 2024 net méi dierfe verkaf ginn. Grad esou wéineg wéi virverpaakt Uebst a Geméis. D'Supermarchéë musse Pläng ausschaffen, fir Liewensmëtteloffall ze evitéieren. Aus de Recycling-Zentere solle sougenannt Ressourcen-Zentre ginn.

De Robert Schmit: "Wéi zum Beispill datt ech Produkter kann ofginn, déi nees weider benotzt kënne ginn, oder datt ech Produkter kann ofginn an op der Plaz da kënne Repair-Caféë funktionéieren. Also dass ech Saachen net als Offall just notzen, mä datt ech se esou behandelen, datt se weider am Circuit bleiwen."

Wat de sougenannte Littering ugeet, esou soll deen an Zukunft méi héich bestrooft ginn. D’Amende soll am Kader vum neien Offallgesetz vun 49 Euro op 149 klammen. An der Constructioun soll net just energieeffizient gebaut ginn. Vun 2025 wäert e Materialregëster opgestallt ginn, dee festhält, wéi eng Ressourcë wou verschafft an agebaut goufen.

Dernieft soll ee Marché geschafe ginn, fir dat ofgebaut Material nees ze notzen. D’Kreeslafwirtschaft wier ee vun de groussen Jokeren fir de Klimaschutz, esou d’Ëmweltministesch.

Carole Dieschbourg a présenté les grandes lignes de la stratégie «Null Offall Lëtzebuerg» (23.09.2020)

Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de l'environnement En date du 23 septembre 2020, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a présenté lors d'une conférence de presse les grandes lignes de la stratégie «Null Offall Lëtzebuerg».

La stratégie «Null Offall Lëtzebuerg» fournit une vision et un cadre de travail pour une gestion plus responsable et plus durable de nos ressources et nos déchets dans l'avenir, en s'appuyant sur les principes de l'économie circulaire. Elle devra aboutir à un changement de paradigme qui met la valeur et la qualité des objets et matières utilisés ou consommés au centre des mesures de gestion de nos déchets et ressources.

Un des grands piliers de cette stratégie est la prévention de déchets, en promouvant avant tout des mesures qui prolongent le 1er emploi et favorisent le réemploi, ceci dès la phase de conception, mais également la préparation en vue de la réutilisation.

La stratégie «Null Offall Lëtzebuerg» favorisera la collaboration et l'échange d'informations entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de produits et de matières et constituera donc une pierre angulaire pour mettre en œuvre une économie circulaire au niveau national.

Les mesures y déployées devront amener, in fine, à l'élimination complète de la mise en décharge de déchets municipaux, d'ici l'année 2030.

Thématiques clés et objectifs spécifiques

La stratégie «Null Offall Lëtzebuerg» identifie donc les politiques à mettre en œuvre pour une meilleure gestion de nos ressources. Elle décrit les thématiques clés à développer et propose des pistes concrètes pour chacune de ces thématiques.

La stratégie identifie quatre champs thématiques principales, ainsi que des objectifs spécifiques pour chacune:

1. Eise Buedem, eis Bëscher an eis Gewässer besser schützen an notzen

o Atteindre le «zero littering» et contribuer à la propreté de nos espaces publics et naturels

o Valoriser au mieux nos aliments

o Récupérer les nutriments dans les biodéchets

2. Eis Saache besser notzen

o Concevoir pour un meilleur usage

o Développer une culture de réparation et de réemploi

o Transformer les centres de recyclage en centres de ressources (CRES)

3. Eis Produkter sënnvoll apaken

o Emballer pour conserver les ressources

o Promouvoir les emballages réutilisables et une distribution en vrac

o Veiller à un recyclage de qualité élevée

4. Eis Gebaier richteg op- an ofbauen

o Concevoir les bâtiments comme des dépôts de matériaux

o Promouvoir des modes de construction évitant les excavations

o Prolonger le cycle d'utilité des bâtiments

o Créer des marchés pour les produits et matériaux de la déconstruction

