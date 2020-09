Obwuel d'Stoussrichtung déi richteg wär, stéingen awer trotzdeem nach Froen op, ënnert anerem déi vum Archivage a vum Zerstéiere vun Daten.

"Eis Aarbecht mécht sech bezuelt! Mir sinn, no laangem Kampf, um gudde Wee", dat sot de Laurent Mosar e Mëttwoch am Nomëtten no enger gemeinsamer Reunioun vun de Chamberkommissioune vun der Justiz a vun der bannenzeger Sécherheet. Dobäi goung et ëm en Avis vun der "Autorité de contrôle judiciaire" zu de Police- a Justiz-Fichieren.

Den CSV-Deputéierte war ganz zefridde mat deem Avis, well deen zum groussen Deel Propose vu senger Partei iwwerhuele géif, virun allem op engem wesentleche Punkt: "...nämlech deen, dass onbedéngt muss hei legiferéiert ginn. Dir kënnt Iech erënneren, ganz am Ufank, wéi mer eigentlech deen Dossier do opgeschafft hunn, ass eis ëmmer gesot ginn: Mir hu jo dat Gesetz vun 2018, dat geet duer, dat ass komplett genuch. Elo ass et awer ganz kloer, dass net nëmme muss um Niveau vun der Police legiferéiert ginn, mä och um Niveau vun der Justiz. Dat heescht hei muss e Gesetz kommen, wat ganz kloer d'Konditioune vun der Stee festleet.“

De Laurent Mosar vun der CSV

Obwuel d'Stoussrichtung déi richteg wär, stéingen awer nach Froen op, ënnert anerem déi vum Archivage a vum Zerstéiere vun Daten, déi net méi gebraucht ginn, wéi zum Beispill déi vu Fräispréch an Non-lieuen, déi net éiweg sollte matgeschleeft ginn, sou de Laurent Mosar. Donieft sollten och d'Konditioune vun der Honorabilitéit gekläert ginn, genee wéi d'Fro no der Interconnexioun tëscht Justiz- a Police-Fichieren.

Och fir de Marc Goergen weist de presentéierten Avis an déi richteg Richtung. Et géif wuel vill opgeworf ginn, wat an de leschte Jore falsch gelaf wär, mä et wären de Wëllen, d'Transparenz an d'Oppenheet do fir Verbesserungen: „Eis konkret geet et ëm d'Logfiles, dat heescht fir ze kucken, wien ären Dossier kucke war. Am Moment ginn déi just op 3 Joer gespäichert, an dono kann een net méi kucken, wie meng Date kucke war. Dat hu mir elo proposéiert, fir dat z'änneren. Mir hätten am léifsten onbegrenzt, dat heescht sou laang wéi är Akten do sinn, dass een och kann novollzéien, wie se kucke war. Do hänkt et elo dovun of, wat mer herno an de Verhandlunge mat der Regierung erauskréien, mä sécherlech muss dat mindestens 30 Joer herno gehale ginn.“

De Marc Goergen vun de Piraten

De Vertrieder vun de Pirate geet awer dovun aus, dass e gudde Projet wäert erauskommen.

An den A vum Sam Tanson da war an deem Avis näischt Iwwerraschendes dran, iwwert dat an de leschte Méint bei den Diskussiounen iwwert d'Fichieren net schonn diskutéiert gi wär. Déi kritesch Punkte wären och nach ëmmer déi selwecht: „Dat heescht wat geschitt mat den Donnéeë vun Affären, wou e Classement sans suite koum, wou e Fräisproch koum, an do si mer am Gaangen, nach, ze finaliséieren den Text vun der Police, deen do wäert déi grouss Linnen opzeechnen, déi mer dann erëm iwwerhuele fir de Fichier vun der Justice.“

D'Sam Tanson vun deene Gréngen

Wat Sanktiounen ugeet, wären de Moment just administrativer virgesinn, huet d'Justizministesch betount. Et wär allerdéngs de Wonsch vun den Deputéierten, dass och penaler sollte virgesi ginn, wat eng Optioun wär. Dem Sam Tanson no sinn awer nach weider Echangen néideg.