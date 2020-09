Déi zweet Phas vum sougenannte Large Scale Testing ass am Gaangen. D’Strategie vun de grouss ugeluechten Tester gouf liicht adaptéiert.

Dat huet d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert um Donneschdeg de Moie bei de Presentatioun vun der zweeter Phase erkläert. D’Test-Kapazitéiten an den just nach 8 Statiounen uechter d’Land solle ganz flexibel agesat ginn, mam Zil, permanent erauszefannen, wou de Virus an der Gesellschaft drun ass. Kontrolléieren, suivéieren an d’Infektiounen op engem niddregen Niveau halen. Dorëms geet et, huet d‘Paulette Lenert betount.

Nei sinn och verstäerkt reaktiv Tester. Um Donneschdeg gouf déi mobil Ekipp presentéiert, déi kann an den Asaz kommen, wann et an engem Betrib oder engem Altersheem Infektioune gëtt. Et ass e Bus mat 4 Testekippen, deen net nëmmen ambulant mä och geplangt kann agesat ginn.

Paulette Lenert: Et ka ganz geziilt getest ginn

An der Praxis changéiert sech net vill. D’Bierger kréien eng Invitatioun geschéckt a kënnen online e Rendez-vous ausmaachen. Dëse Bong ass 2 Woche valabel. D’Ministesch huet den Appell gemaach, keng Voucheren doheem ze stockéieren, fir se dann anzesetzen, wann et een arrangéiert.

Testen géif och da Sënn maachen, wann ee wéineg infizéiert Persoune fënnt. Dat géif jo da just heeschen, dass déi aner sanitär Mesurë gräife géingen, esou huet d‘Paulette Lenert argumentéiert. De Käschtepunkt fir déi zweet Phase vum Large Scale Testing läit bei 60 Milliounen Euro.

53.000 Tester kéinte pro Woch gemaach ginn. Déi zweet Phas dauert vum September 2020 bis Mäerz 2021.

Bluttester

D'Regierung agéiert an der zweeter Phase vum Testen nom Motto: wat méi wat besser. All Test, mat deem een eppes iwwer de Virus gewuer ka ginn, gëtt gemaach. D'Antikierper-Tester déi schonn an der ConVince-Etüd agesat goufen, ginn dofir am Hierscht och elo breet ugeluecht agesat. Dem Paulette Lenert no, géifen elo all Woch aner Leit ugeschriwwe ginn, fir e serologeschen Test ze maachen. D'Blutttester géifen elo e weidere wichtege Pilier an der Lëtzebuerger Strategie ginn.

Paulette Lenert: Nei Serie vu serologeschen Tester

Bei der ConVince-Etüd hunn d'Fuerscher konnten erausfannen, dass nëmme ganz wéineg vun den Leit déi matgemaach hunn, de Virus schonn haten.

Och am Summer war vill getest ginn

Et gouf divers Test-Aktiounen zum Beispill am Horesca-Secteur, fir d'Schoulrentée a fir Retouren aus Vakanzen.

Et wär e Resultat dat berouege géing, esou d‘Paulette Lenert. Nom Congé Collectif goufen 5.000 Leit vum Bau getest, dovu waren der 7 Covid-positiv.

Am Botzsecteur goufen 1.200 Tester gemaach mat engem Taux vu Positive vun 0,13 Prozent.

50 Prozent vun de Schüler hu beim Teste matgemaach. Och hei war den Taux de positivité niddreg bei 0,06 Prozent. Keen héije Risiko also am Kontext vun der Rentrée, resuméiert d‘Gesondheetsministesch.

2/3 vun den Enseignanten hu vum Bong profitéiert. Bei hinnen waren 0,08 Prozent vun den Tester positiv.

Am Gesondheets- a Fleegesecteur hunn 42 Prozent vun de Leit matgemaach. Hei louch den Taux vu positiven Tester bei 0,08 Prozent. Kee spezielle Risiko also, seet d‘Ministesch.

Am Kader vu Reesen hunn 53.000 Leit sech teste gelooss. Hei kéint een awer net soen, wéi vill Leit positiv waren, well déi Resultater an d’Statistike vum Large-Scale-Testing afléisse géifen.

