D'Liewensmëttelkontroll huet matgedeelt, dass an de gefruere Bagelen an an deene mat Sesam vun der Mark Delhaize an Auchan Pestizide fonnt goufen.

Concernéiert sinn d'Päck vu 4 Mol 85 Gramm mat Sesam-Bagelen, wéi och déi gefruere Versioun vum Delhaize. Ma och an de 4er-Päck Sesam-Bagele vum Auchan goufen héich Réckstänn vu Pestizide fonnt, sougenannte Produits phytopharmaceutiques. Dës Substanz ka bei regulärer Consomatioun kriibserreegend sinn. Loten Sesam-Bagelen am Delhaize: Lot 0209 – DDM : 30/09/2020

Lot 0212 – DDM : 03/10/2020

Lot 0218 – DDM : 09/10/2020

Lot 0227 – DDM : 18/10/2020

Lot 0230 – DDM : 21/10/2020

Lot 0233 - DDM : 24/10/2020

Lot 0240 - DDM : 31/10/2020

Lot 0244 - DDM : 04/11/2020

Lot 0246 - DDM : 06/11/2020

Lot 0251 - DDM : 11/11/2020 Loten gefruere Bagelen am Delhaize: Lot 0247 - DDM : 03/09/2021

Lot 0232 - DDM : 19/08/2021

Lot 0185 - DDM : 03/07/2021 Lot am Auchan: 0244 Links PDF: Schreiwes vun der Liewensmëttelkontroll