D'Entreprise hätt am Juli hir Aarbechter gefrot, fir de Congé collectif ëm eng Woch ze verlängere wéinst engem Organisatiounsproblem op de Chantieren.

D'Demande wär zwar spéit komm, mä an engem konstruktiven Esprit a mat vill guddem Wëlle wieren d'Salariéen dorop agaangen. Dat kritiséiert den OGBL en Donneschdeg de Moien an engem Communiqué. Dës Woch sollt dann am Laf vun den nächste Méint nees vun den Aarbechter opgeschafft ginn. Den 10. September hätten déi concernéiert Aarbechter dunn hir Salaire-Fichë kritt a festgestallt, dass hinnen 20 Prozent vun hirer Paien am August gefeelt hunn, also déi supplementär Congésdeeg déi d'Direktioun gefrot hat.

Och mat den Interventioune vun der Gewerkschaft an der Personaldelegatioun géing d'CDCL nach ëmmer refuséieren den Aarbechter de Rescht vun hirem Salaire ze bezuelen, wat vill Leit och a finanziell Schwieregkeete bruecht hätt, schreift den OGBL. Honnerte Salariéen wäre concernéiert, dofir fuerdert d'Gewerkschaft d'Bauentreprise op d'Aarbechter direkt ze bezuelen.