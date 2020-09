Betriber, déi Sozialpläng, Plans de maintien dans l'emploi oder Faillitten ugekënnegt hunn, a jonk a méi eeler Chômeuren.

Si stoungen den Donneschdeg de Moien am Mëttelpunkt vun enger gemeinsamer Sëtzung vun de Chamberkommissioune vun der Aarbecht a vun der Ekonomie. An där Reunioun iwwer Video gouf sech, op Demande hi vun der CSV, mat der rezenter Evolutioun vum Chômage befaasst. No där Sëtzung sot de Marc Spautz am RTL-Interview, et wär ënnert anerem de Constat gewiescht, dass ëmmer méi Jonker ënner 30 Joer trotz Qualifikatioun keng Aarbecht hätten.

"Et huet soss ëmmer fréier geheescht: Wann d'Qualifikatioun klappt, hues de och eng Plaz um Aarbechtsmaart, dass deem net méi sou ass, well virun allem och ëmmer Leit gefrot gi mat Experienz. A Jonk an Experienz ass awer heiansdo ganz schwéier, dass mer do zesumme Moossname misste sichen, fir dass déi Jonk déi Experienz och kréien, well et soss schwiereg gëtt, um Lëtzebuerger Maart ze bestoen.

Wat déi eeler Chômeuren ubelaangt: Och do stelle mer fest, dass d'Zuel an d'Luucht geet. Dofir ass et och sou wichteg, dass souvill wéi méiglech Plans de maintien dans l'emploi gemaach ginn, fir dass d'Leit soulaang wéi méiglech kënnen a Beschäftegung bleiwen, well et dono méi schwiereg gëtt, fir déi Leit erëm um Marché de l'emploi ze beschäftegen."

Et hätt een d'Fro opgeworf no enger Zort nationaler „Cellule de reclassement": De Minister hätt dozou net Neen an net Jo gesot. Den Dan Kersch hätt och confirméiert, dass et schwiereg wär, fir mat méi wéi 45 Joer zréck op den Aarbechtsmaart ze kommen.

No de schlechten Nouvellë vun zum Beispill ArcelorMittal, Guardian a Lëtzebuerger Wort géif ee sech och froen, sou nach de Marc Spautz, wéi et virugeet mat den Zouliwwerbetriber.

"Dat ass dat, wou et eis wichteg ass, dass ee Moossnamen hëlt an dass dat och eppes ka sinn, wat de Staat eppes sech muss, entschëllegt den Ausdrock, kaschte loossen. Mä et ass nach ëmmer besser, an Aarbecht z'investéiere wéi a Chômage. An dofir ass et och fir eis prioritär, fir ze kucken, fir vernënfteg Léisungen ze fannen, wou een dann och ka Leit mat enger sënnvoller Aarbecht chargéieren, déi ze maachen, wéi dass ee seet: Hei, elo kriss de Chômage bezuelt an du bleifs doheem. Mir hu léiwer, mir maachen eppes fir den Aarbechtsmaart a mir loossen eis dat, op lëtzebuergesch gesot, eppes kaschten, wéi dass mer einfach blank Chômage bezuelen."

Fir den CSV-Deputéierte misst iwwert den 31. Dezember eraus un Hëllefe fir Betriber geduecht ginn. Seng Partei géif och am Parlament eng Aktualitéitsstonn iwwert den Aarbechtsmaart froen, en Aarbechtsmaart, op deem an den nächste Wochen a Méint "net grad alles positiv" wäert sinn.

