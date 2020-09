Dat huet de Vertrieder vum Parquet en Donneschdeg um Stater Geriicht am Zesummenhank mat enger Messerattack am Juli 2018 gefuerdert.

Deemools soll de Beschëllegten en anere Mann an der Géigend vun engem Café no bei der Escher Gare mat engem Messer an de Réck gestach hunn. Fir de Parquetier wär de Virworf vum versichte Mord also net zréckzebehalen.

Stater Geriicht/Reportage Eric Ewald

Et hätt nämlech kee Virsaz bestanen an d'Messer wär vläicht och fir d'éischt beim Affer gewiescht, ier et beim Auteur gelant wär, huet de Vertrieder vum Parquet erkläert. Den Ugeklote wär awer als Auteur vun der Messerattack unzegesinn, well den Haaptzeien hie kuerz no der Dot koherent bei der Police beschriwwen hätt a bei sengen Aussoe bliwwe wär, am Géigesaz zum Beschëllegten, deen Detailer geännert hätt, an och well Bluttspuere vum Mann um Affer fonnt goufen. D'Glafwierdegkeet vum Ugekloten, deen déi ganz Zäit wëll passiv gewiescht sinn, wär deemno a Fro ze stellen, a seng Aussoe wäre mat Virsiicht ze genéissen. D'Ursaach fir d'Messerpickerei hätt wuel dora bestanen, dass dat spéidert Affer dem Beschëllegten an der Nuecht virun der Dot de Brëll futti gemaach hat. Dobäi hätt de Stach den Doud vum Affer erbäiféiere kënnen. Als Circonstances atténuantes wär zréckzebehalen, dass den Ugeklote kee spezifesche Casier, d'Waff net matbruecht hätt an nach jonk wär. Zur Gewalt wär et awer och ouni grousse Grond komm, aus Revanche, de Beschëllegte wär fortgelaf, an d'Faiten an d'Blessur vum Affer wären uerg gewiescht. Dofir sollt et zu enger Prisongsstrof vun enger Dose Jore kommen a sollt d'Messer confisquéiert ginn.

E Mëttwoch war den Haaptzeien, deen am Juli virun de Riichter an d'Gette gaange war, iwwer Video bäigeschalt ginn. Hien hat dobäi seng Ausso widderholl, dass den Ugekloten den Auteur vun der Dot war. Deen hat weider kontestéiert, d'Affer gepickt ze hunn, soudass de Mann fir säin Affekot, de Me Fränk Wies, fräizesprieche wär.

D'Urteel ass fir den 8. Oktober.