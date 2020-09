An do, wou Industrie-Geschicht geschriwwe gouf, soll an den nächsten 20 Joer e fuschneie Quartier entstoen.

Et geet ëm de Site vun ArcelorMittal zu Esch-Schëffleng. Zanter 2012 ass hei näischt méi geschitt, ma um Enn vum Joer soll de Projet endlech ëmgesat ginn. 60 Hektar grouss ass de Site, op deem Industriegeschicht geschriwwe gouf. Domadder ass en hallef sou grouss ewéi Esch/Belval. Bis 2040 entsteet hei e fuschneie Quartier. 90 Prozent vum Terrain läit op Escher Säit, déi aner sinn op Schëfflenger Territoire. Wou fréier d'Héichiewe gedämpt hunn, wäerte spéider eng 10.000 Leit wunnen, liewen a schaffen. Haiser an Appartementer gi gebaut. Och à coût modéré. Och Schoulen an eng Gare sinn am Projet virgesinn. Iwwer 130 Joer war op Arbed Esch/Schëffleng d'Schwéierindustrie vertrueden. Eng 2.600 Leit hunn hei hiert Brout verdéngt. 2012 war Schluss. Elo gëllt et, d'Industriegeschicht mat der Zukunft ze verbannen. Op der Friche vun Esch/Schëffleng bleift ënnert anerem och de Waassertuerm erhalen. Och d'Pompelhaus wäert eng nei Aufgab kréien. E Musée vun der Siderurgie kéint an dësem Gebai entstoen. Am September 2019 hat Pro Sud d'Kandidatur gestallt, fir de Label "Minett Unesco Biosphère" ze kréien. Den neie Quartier op de Friche vun Esch/Schëffleng soll sech spéider duerch seng Mixitéit ervirdinn. Autofräi soll e ginn. An 20 Joer soll de Projet ofgeschloss sinn.