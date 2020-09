D'Creos huet en Donneschdeg hire Projet 380 presentéiert.

D'Stroumnetz soll moderniséiert an och ausgebaut, resp. verstäerkt ginn vun elo 220 op 380 Kilo- Volt. Et geet drëms d'Versuergungssécherheet hei am Land ze garantéieren, dat virum Hannergrond vun enger ëmmer méi grousser Stroumconsommatioun an am Virfeld vun der Energietransitioun. Aufgab vu Creos ass jo d’Stroumversuergung ze garantéieren. Ouni eng Opstockung vun der Transportcapacitéit géif de Limitt tëscht 2026 an 2030 t erreecht ginn. Konkret soll d’Héichspannungsleitung tëscht Aach bei Tréier a Bartreng vun 220 Kilovolt op 380 eropgesat ginn. 170 nei Pilone mussen opgeriicht ginn, parallel dozou falen der 225 ewech. Et solle keng Héichspannungsleitunge méi iwwert d’Haiser goen, wat eng Verbesserung vun der Liewesqualitéit vun de Leit aus dem Uelzechtdall géif bedeiten, esou Creos. Nächst Etapp ass d'Ëmweltimpakt-Etüd.

Creos setzt op Transparenz an Dialog mam Bierger an huet och eng extra Internetsäit ageriicht mat den Detailer zum "Projet 380".