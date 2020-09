Dat wëll ee mat engem externen Audit maachen, och wann d'Personaldelegatioun dee Virschlag refuséiert huet.

D'Verwaltungsréit vun der Fondatioun "Kräizbierg" a vun der Kooperativ "Ateliers Kräizbierg" waren um Donneschden zesummen an hunn eng Delegatioun empfaang vun de Leit, déi en Donneschdeg um Protestpiquet waren, deen den OGBL organiséiert hat.

Donieft hu si och eng Delegatioun vum Personal aus den Ateliere gesinn, fir sech hir Doleancen unzelauschteren.

Déi zwee Verwaltungsréit hunn nach emol ënnerstrach, datt hinne vill un engem Sozialdialog läit an datt se sou séier wéi méiglech Léisunge fir déi intern Problemer wëlle fannen.



D'Conseile bedaueren, datt d'Gewerkschaftsdelegatioun déi extern Mediatioun refuséiert, déi de Kräizbierg virun 10 Deeg virgeschloe hat. D'Verwaltungsréit halen awer un hirer Iddi fest, en externen Audit ze maachen. Am Léifsten soll dat bis Enn Oktober geschitt sinn. D'Zil dovunner ass et, d'Situatioun objektiv z'analyséieren an da verschidde Proposen op den Dësch ze leeën, fir aus dëser Situatioun erauszekommen.

Fir de Konflikt ze berouegen, gouf decidéiert, datt den Direkter, dee fir dat Administratiivt an dat Finanziellt zoustänneg ass, fir eng limitéiert Zäit den Uspriechpartner ass, fir Mataarbechter aus den Atelieren, wann et ëm alldeeglech Saache geet.