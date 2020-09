Géint 23 Auer goufen d'Beamten an de Garer Quartier an der Stad geruff, well zwou Persoune géint e Linnebus geschloen hunn.

Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, hu si béid Männer kontrolléiert. Déi Zwee haten däitlech ze vill gedronk an ee vun hinnen hat wéineg Loscht, mat de Polizisten ze kooperéieren. Dat huet hien de Beamten och mat net all ze léiwe Wierder däitlech gesot. Dobäi huet hien och vill Kaméidi an de Stroosse gemaach an d'Polizisten hunn decidéiert, datt de Mann besser säi Rausch um Policebüro ausschléift, éier him oder enger anerer Persoun eppes geschitt. Da mellt d'Police nach en alkoholiséierten Automobilist, deen an der Stroossbuerger Strooss an der Stad duerch säi Fuerstil opgefall ass. De Permis gouf agezunn.