Et ass d'Zäit doriwwer ze schwätzen, wat fir eng Wirtschaftspolitik mer gär hätten, am Plaz sech hannert enger Floskel wéi 'Grénge Wuesstem' ze verstoppen.

Dat sot d'Presidentin vum Mouvement Ecologique, d'Blanche Weber, no der Reunioun vum Verwaltungsrot.

De Message vun der Ëmweltorganisatioun ass kloer. De Réckzuch vu Fage, no Knauf, wier net just d'Problematik vun eenzele Betriber. Hei géife sech vill méi grondsätzlech Froe stellen.

"Mir brauchen eng fundamental Moderniséierung vun eisem Ëmweltrecht. Wou och déi nei Elementer, CO2, Klimaschutz, d'Waasserwirtschaft e ganz anere Stellewäert kréien. Wou mer soen, dat do ass déi Wirtschaftsentwécklung déi mer an Zukunft ustriewen."

Den Ament wier komm, fir Faarf ze bekennen. Eng Ausso déi sech kloer un déi aktuell blo-rout-gréng Regierung riicht. Wat wëlle mer? Sou d'Fro wann Schlagwierder wéi "Grénge Wuesstem" oder "Rifkin" falen. De Mouvement Ecologique fuerdert en dréngenden, offenen Debat wéi eng Wirtschaftspolitik vu muer ausgesi kann a wéi deen néidege Strukturwandel an d'Wee geleet ka ginn.

D'Covid-Kris hätt d'Limitte vum Globalen Handel gewisen. Et misst verstäerkt Regional geduecht ginn. Weider iwwer d'Grenze vum Land eraus, Stéchwuert Groussregioun. An där Lëtzebuerg kloer mat Responsabilitéit droe misst, fir eng gerecht Verdeelung vun Aarbechtsplazen, vu Wuesstem.

A Propos Wuesstem. Kloer ass, aus der Siicht vum Mouvement Ecologique, Lëtzebuerg muss eraus, aus der Wuesstemsspiral.

"Justiz, Gesondheet, Bildung stoussen un hir Grenzen. Ministere soen et selwer. Firwat schwätze mer net driwwer, wann souvill Secteure vun eisem Gesellschaftleche Liewen dee Wuesstem net méi verkraaften "

Un d'3er-Koalitioun, a virop déi deemoleg Oppositiounsparteien, ass et och de Rappell, dat se am Dezember 2013 ugetruede si fir méi Transparenz. Wat kloer an Dossiere wei Fage a Googel net de Fall wier. D'Regierung hält hei net wat se versprach huet. Geet systematesch, wann et verschidde Meenunge gëtt, den Diskussiounen aus dem Wee. ''Aussetzen heescht, Zukunftsfroen net ugoen " sou déi Responsabel vum Mouvement Ecologique.