Den CSV-Conseiller Christian Weis léist zanter en Donneschdeg de Moien d'gréng Schäffe Mandy Ragni of.

Dee Changement gouf en Donneschdeg de Moien am Escher Gemengerot aktéiert - d'Assermentatioun vun der Inneministesch steet nach aus.

Dëse Wiessel war esou 2017 am Escher Koalitiounsaccord tëscht de Parteie festgeluecht ginn; deemno sollt u sech d'Mandy Ragni dëst Joer vum Frunnes Marold ersat ginn.

Nodeems de fréieren Direkter vum Escher Lycée Hubert Clement awer onerwaart verscheet war, iwwerhëlt de Christian Weis lo de Schäffeposten.

Den CSV-Politiker, deen zanter 2016 am Escher Conseil ass a bei de leschte Wale Véiertgewielten op der CSV-Lëscht war, ass domat an Zukunft fir d'Ressorte vun der Schoul, dem Sozialen an der Chancëgläichheet responsabel.