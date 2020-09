De Fabien Engelmann vum Rassemblement national war am Januar tëscht dem Rond-point Gluck an dem Tunnel Albert Bousser an der Stad ugehale ginn.

Fueren ënner Alkoholafloss a Refus, fir sech dem groussen Alkoholtest z'ënnerzéien: Dowéinst huet sech e Freideg de Moien den 41 Joer ale Buergermeeschter vun Hayange hei vir a Frankräich um Stater Geriicht misse veräntweren.

De Fabien Engelmann vum Rassemblement national, dem fréiere Front national, war am Januar nuets tëscht dem Rond-point Gluck an dem Tunnel Albert Bousser an der Stad ugehale ginn. D'Versioune vun där onfräiwëlleger Renconter mat der Police goungen e Freideg staark auseneen.

Police vs alkohliséierte Chauffer um Geriicht / Eric Ewald

E Polizist, deen deemools mat sengem Kolleeg op Patrull war, sot, hinne wär en Auto opgefall, dee staark Zickzack gefuer wär. Am Tunnel hätt de Chauffeur, Zitat, „extrem Gas ginn“, wouropshin d'Police d'blo Luucht ugemaach hat. Hannert dem Tunnel wär den Auto stoe bliwwen. De Fuerer hätt staark no Alkohol geroch a wär onsécher op de Bee gewiescht. Zimmlech direkt wär seng Remark komm, et wär besser, d'Police géif richteg Krimineller sichen, wéi hien ze nerven. De klengen Alkoholtest, d'Blosen, hätt eréischt bei der 8. Kéier geklappt. D'Resultat hätt eppes iwwer 1,2 Promill ausgemaach. Wéi den Automobilist gesot krut, et géif een de groussen Alkoholtest op de Büro maache goen, hätt deen dat, sou de Polizist, „net sou super fonnt“. De Beamte sot him, dass e Refus e Fuerverbuet géif no sech zéien, wouropshin de Mann gegrinst an erkläert hätt, hie wär Buergermeeschter vun Hayange, hätt dacks mam Premier Xavier Bettel ze dinn an d'Poliziste géifen nach gesinn, wat dat fir Konsequenzen hätt. Dee ganzen Intermezzo hätt bal eng hallef Stonn gedauert an de Mann hätt gemaach, Zitat, „wéi wann hien eppes Besseres wär“.

Fir de Beschëllegten, säin deemolege Bäifuerer a säin Affekot hätt sech d'Police dogéint donieft beholl, wat zu Kapprësele beim Polizist gefouert huet. Et goung vu schockantem Verhale vun der Police Rieds, vun Drock a vun deplacéierten Aussoe vun de Beamten, wat de Polizist zréckgewisen huet. Hien huet vu Lige geschwat, dovun, dass de Virworf vun Aschüchterung „Blödsinn“ an d'Affär wëllen ëmzedréien „e staarkt Stéck“ wär. Och d'Vertriederin vum Parquet war net amused: Dass e Buergermeeschter egal wat fir Aussoe maache géif, géif deem Ganzen eng aner Tournure ginn. Vun enger Prise de conscience kéint net Rieds sinn. Virun deem Hannergrond huet si eng ugemoosse Geldstrof an e Fuerverbuet vun 3 Joer, mat méiglechem Sursis, verlaangt.

D'Urteel gëtt den 23. Oktober gesprach.