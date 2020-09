Gewalt am Stot ass och hei am Land eng Realitéit. Ma vill driwwer geschwat, gëtt net.

Déi meescht Affer leide verstoppt hanner zouenen Dieren. Et sief dann, et kënnt esouwäit wéi viru gutt 3 Joer zu Kanech, wou e Mann seng Fra mam Messer attackéiert hat an d'Noutdéngschter ageschalt goufen.

Wéi duerch e Wonner hätt d'Affer déi schlëmm Wonnen um Hals iwwerlieft, notéiert de Geriichts-Medezinner.

D'Fra war elo eng éischte Kéier bereet, iwwer hir Geschicht mat der Press ze schwätzen.

Eng 30cm laang Schnëttwonn op der rietser Gesiichts-Säit vum Gesiicht. E 15 cm groussen Aschnëtt um Hals. D’Messer hat d’Schlo-Oder gesträift. D’Stëmmbänner louche fräi, d’Charlotte hat massiv Blutt verluer. Persoune mat esou Verletzunge géifen normalerweis net iwwerliewen, dat geet aus den Doktesch-Rapporten ervir. Äusserlech sinn d’Wonne verheelt, ënnerlech leit d’Charlotte och haut nach ënner Panikattacken.

D’Dot wär am Affekt duerch extrem Jalousie geschitt, esou d’Expertise vun zwee Psychiateren. Den Täter selwer hat sech direkt no der Dot d’Odere vun den Handgelenker opgeschnidden, konnt awer no 3 Deeg vum Spidol an de Prisong bruecht ginn. Wou di gemeinsam kleng Duechter hien bis zum Ausbroch vun der Pandemie reegelméisseg besiche koum. Dat deemools 3 Joer aalt Meedche war zum Zäitpunkt vun der Dot an der Crèche.

Nieft de kierperlechen a séileschen Narben huet d'Charlotte och d’Scholde vun der Koppel eleng ze droen. Eng Saisie op der Pai. Si huet heiansdo d’Gefill, hiren Ex-Mann hätt et méi einfach am Prisong wéi si dobaussen. Den Ex-Mann gouf zu 14 Joer Prisong verurteelt, dovunner 5 op Sursis. Am Appell gouf d’Strof op 12 Joer erofgesat. An den nächste Méint kann hien eng Demande maachen, fir eventuell fréizäiteg erauszekommen.