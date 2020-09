Wéi de Global Financial Centres Index schreift, ass de Grand-Duché op en Neits uewen am Ranking vun de wichtegste Finanzplazen an Europa vertrueden.

Virun allem d’Expertise an d’Stabilitéit vum Land hätten zu dëser staarker Positioun bäigedroen, zemools a Krisenzäiten. Weltwäit huet sech Lëtzebuerg ëm 6 Plaze verbessert a läit aktuell op der 12. Plaz. De Grand-Duché bleift donieft dee gréissten Zenter fir Investmentfongen an Europa.

Am Beräich vun de Grénge Finanzen, vum Global Green Finance Index 5 (GGFI 5), gëtt Lëtzebuerg als weltwäit zweet international Finanzplaz genannt.

De GFCI gëtt an Zesummenaarbecht mat Z/Yen Partners an dem China Development Institute publizéiert an ass déi meescht geschätzte Referenz a Saache Kompetitivitéit-Ranking vun internationale Finanzplazen uechter d'Welt.

Méi Detailer kann Dir am Communiqué vun "Luxembourg for Finance -Agency for the Development of the Financial Centre" noliesen.

Communiqué

GFCI 28: La place financière de Luxembourg classée numéro 1 dans l'UE

Le Luxembourg a une nouvelle fois été classé parmi les principales places financières européennes et mondiales selon la dernière édition du Global Financial Centres Index 28.



La position de leader du Luxembourg au sein de l'indice dans l'UE reflète la stabilité et l'expertise de la place financière internationale, notamment en temps de crise. Le Luxembourg a progressé de 6 places dans l'indice global, se classant désormais comme le 12e centre financier mondial. Le pays reste le plus grand centre de fonds d'investissement en Europe, le deuxième au monde et le centre leader de distribution de fonds au niveau mondial. En outre, le Grand-Duché s'engage à financer un avenir durable, en mettant en relation les entreprises d'aujourd'hui avec les besoins de l'économie de demain. En effet, le pays est classé deuxième centre financier mondial par le Global Green Finance Index selon le GGFI 5, ce qui reflète la qualité et l'importance des finances vertes au Grand-Duché, une priorité essentielle pour l'UE.

Le Luxembourg maintient son rôle de centre mondial pour la finance transfrontalière, avec des experts au sein de la gestion d'actifs traditionnels et alternatifs, du secteur bancaire et de l'assurance au service du marché unique européen. Le pays a montré sa force dans ce domaine, avec plus de 60 institutions financières ayant choisi le Grand-Duché comme leur porte d'entrée au marché unique de l'UE après le Brexit.

Commentant ce nouveau classement, M. Nicolas Mackel, directeur général de Luxembourg for Finance, a déclaré : « C'est une reconnaissance du rôle accru de l'expertise financière du Luxembourg et de son importance pour les années à venir. La crise actuelle souligne la nécessité de maintenir la libre circulation des capitaux afin de connecter les investisseurs à des projets en vue de ramener la croissance et de favoriser la création d'emplois. La valeur ajoutée du Luxembourg réside précisément dans la mise en place de ces connexions. »

Le GFCI est publié par Z/Yen Partners en collaboration avec le China Development Institute, et constitue l'instrument de comparaison le plus reconnu au monde de la compétitivité des centres financiers mondiaux.