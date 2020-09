Zanter e Freideg de Mëtteg 16 Auer gëllt déi nei Reegel, dass d'Lëtzebuerger net méi wéi 48 Stonnen an d'Belsch eriwwer dierfen.

Bleift ee méi laang am Land, muss een an eng obligatoresch Quarantän an och e Covid-Test ass Flicht. Dës Mesurë gëllen och fir belsch Awunner, déi iwwer 48 Stonnen a Lëtzebuerg verbréngen an dann erëm zeréck an d'Belsch wëllen. Eng Decisioun, déi vun der belscher Regierung geholl gouf, bei eisen Noperen direkt hannert der Grenz awer net onbedéngt op Zoustëmmung trëfft.

Vill Lëtzebuerger, wéi och belsch Awunner direkt op der Lëtzebuerger Grenz, verstinn net wisou de Grand-Duché op der rouder Lëscht steet. Och de Fait, dass ee fir 48 Stonnen eriwwer dierf, fir méi laang awer net, ouni eng Quarantän ze riskéieren, ass fir vill Léit onverständlech:

"Je ne pense pas que ce soit vraiment outile notamment avec le Grand-Duché."

"Ech sinn net dovunner betraff. Trotzdeem verstinn ech déi Decisioun net."

"C'est du n'importe quoi. Voilà.", "Ech mengen, d'Situatioun an der Belsch ass selwecht wéi hei. Ech weess net, ob dat vill brénge wäert."

"Eis Philosophie vum Testen ass eng gutt Saach, mee et mécht eis och bësse Probleemer. Dat ass bësse schued."



Et ass net déi éischte Kéier, dass een d'Zone rouge mat der Lëtzebuerger Testpolitik verbënnt. Och an der Belsch mengt een, et sollt ee Lëtzebuerg net benodeelegen, nëmme well hei méi getest gëtt.

Vincent Magnus: "Si le Luxembourg pour moi a été déclaré comme zone rouge, c'est simplement parce que vous, le gouvernement luxembourgeois gère très bien la crise du covid-19, parce qu'ils testent beaucoup plus qu'ailleurs."

" Si on testait partout dans tous les pays de l'Europe de la même manière qu'au Luxembourg, on s'en rendrait compte que le Luxembourg n'est pas plus infecté que des autres pays."

Et misst een oppassen, dass dës Mesurë keen Afloss op d'Bezéiung tëschent der Belsch a Lëtzebuerg kréien. En Impakt op déi belsch Geschäftsleit an der Grenzregioun gëtt awer net gefaart.

Vincent Magnus: "Je dirais que 95% de nos amis luxembourgeois dans les heures et dans les jours qu'ils viennent en Belgique ce sera sans doute pour faire quelques courses, pour venir au marchée. Ils ne resteront pas plus que 48 heures et ça ne changera pas grand chose."

Et gëtt sech och gefrot, wéi een déi 48 Stonnen Openthalt kontrolléiere sollt. Op d'Grenz tëscht Arel an Uewerpallen soll awer sécher keng Policekontroll stoe kommen.

De Buergermeeschter vun Arel betount, dass d'Lëtzebuerger an hirer Regioun nach ëmmer Wëllkomm sinn.