De Kollectiv "Save Co-Housing in Esch" hat zu dësem Rassemblement opgeruff.

Am Virfeld vun der Manifestatioun ginn d'Escher Gemengeresponsabel eng Partie Explikatiounen. Sou heescht et an deem Schreiwes, datt misste genee d'Definitioune verstane ginn: An enger Colocatioun hunn all d'Awunner vun enger Wunneng e Contrat de bail mam Besëtzer ënnerschriwwen. Bei der Sous-Locatioun, wéi zum Beispill a Kaffiszëmmeren, verlount eng Persoun Wunnenge weider un anerer.

Och d'juristesch Situatioun stellt sech fir d'Escher Gemeng net als einfach Affär duer, mee et géife verschidde Gesetzer a Reglementer spillen, jee no Wunnsituatioun a Kontrakter.

Eng interessant Äntwert gëtt d'Escher Gemeng op d'Fro, firwat grad elo dës Diskussioun héich kacht: Well vill Suen am Spill wieren. Et wier nämlech zum Beispill an der Realitéit de Fall, datt en Eefamilljenhaus géif u 5 bis 7 Locatairë verlount ginn, amplaz nëmmen un eng Famill. 3 Mol NEE seet d'Gemeng dann op d'Fro, ob se géint Colocatioune wier - dës Wunnform wier nämlech explizitt am PAG virgesinn, virausgesat et gëtt e gemeinsame Locatiounskontrakt, dee vun allen och signéiert gouf.

De kompletten Q&A vun der Escher Gemeng zum Thema vun de Co- an de Sous-Locatioune kënnt Dir hei noliesen.