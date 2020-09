Fir d'Drogekriminalitéit zu Lëtzebuerg anzedämmen, hunn d'Beamte vun der Police en Donneschdeg den Owend eng Partie Kontrollen op der Gare gemaach.

Ronn 24 Polizisten, dorënner 2 Hondsstaffelen, hunn d'Stroossen am Garer Véierel an d'Brennpunkten, wéi d'Police se nennt, kontrolléiert. Dorënner d'Rue de Strasbourg, Avenue de la Liberté an d'Avenue de la Gare. Virun allem gouf sech bei de Kontrollen op Hannerhäff, Garagen, Parkhaiser an den Tramchantier konzentréiert.

Ee presuméierten Drogeverkeefer (Bodypacker) hat versicht, sech duerch d'Bascht ze maachen, konnt awer ermëttelt ginn. Bei enger medezinescher Untersuchung goufen 23 Bulle Kokain saiséiert. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl. Donieft mellt d'Police 2 Persounen, déi Drogen dobäi haten. Insgesamt goufen 33 Gramm Haschisch saiséiert.

E Freideg an e Méindeg goufen 2 weider Drogeverkeefer op Uerder vum Parquet festgeholl. A béide Fäll goufe 35 Bulle Kokain a Boergeld saiséiert.

An der Lutte géint d'Drogekriminalitéit wëll d'Police och weiderhi reegelméisseg Kontrollen op der Stater Gare maachen.