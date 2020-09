Dat sinn e puer vun de Fuerderungen, déi den SNE e Freideg de Moien op enger Pressekonferenz fir d'Rentrée virgestallt huet.

Rentrée: Fuerderunge vum SNE / vum Monica Camposeo

De Contingent, also d'Zuel vu Léierpersonal, déi eng Schoul zegutt huet, muss däitlech an d'Luucht gesat ginn. Dat ass wuel d'Haaptfuerderung vun der Enseignantsgewerkschaft, déi och schonn zanter méi laangem gefrot gëtt.

E Problem, deen d'Gewerkschaft och gesäit, ass dee vum Rekrutement. De Beruff vum Enseignant wier net méi attraktiv, seet de Patrick Remakel, President vum SNE. An och an der Formatioun wéilt een Upassungen, notamment fuerdert den SNE e Masterstudium.

Wat de Schoulprogramm ugeet, wier ee frou, dass d'Digitaliséierung eng Plaz an der Grondschoul kritt. D'Kanner solle jo op eng spilleresch Aart a Weis codéiere léieren. Par konter wier et dem SNE no net einfach, dat an e Fach, wéi zum Beispill dem Mathescours ze integréieren. Vill méi fuerdert d'Gewerkschaft de Schoulprogramm integral ze revidéieren, Matièren, déi net méi zäitgeméiss sinn, erauszehuelen, fir dann ebe nei Fächer wéi Codéiere besser kënnen ze integréieren.