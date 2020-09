An engem Artikel am neien "Spiegel", kënnt den Direkter vun der Europäescher Zentralbank, de Lëtzebuerger Yves Mersch, net gutt ewech.

Wéi den däitsche Magasinn schreift, hätt den Yves Mersch seng Fra méi dacks mat op Déngschtreese geholl, an dat op Käschte vun der EZB, an a leschter Konsequenz op Käschte vum Steierzueler.

Dës Reprochë krut de Lëtzebuerger och schonn am Fréijoer an engem Artikel vun der ''Süddeutsche Zeitung'' gemaach, mä elo si fir d'éischte Kéier konkret Fäll bekannt.

Am August 2017 wär den Direkter vun der EZB vun der éisträichescher Wirtschaftskummer op en Owesiesse mat Gespréicher op Salzburg ageluede ginn. Den Owesprogramm: eng Opféierung vun der Verdi-Oper ''Aida'' am Kader vun de Salzburger Festspiller. Dem Yves Mersch seng Fra ass mat dobäi, well d'Wirtschaftskummer och si offiziell mat invitéiert hat. Dat ass eng Konditioun, fir dass d'Europäesch Zentralbank d'Reeskäschte fir Direkter a Partnerin iwwerhëlt. Beim Allez-Retour Frankfurt-Salzburg souz d'Koppel an der Businessclass. D'EZB chiffréiert d'Käschten op ronn 3.474 Euro.



Nach méi brisant sinn E-Mailen, an déi d'Reporter vum ''Spiegel'' Abléck haten.

Am Juli 2017 war den Yves Mersch op eng Konferenz an der malaysescher Haaptstad Kuala Lumpur agelueden. Hei war seng Fra, déi aus Malaysien staamt, net offiziell agelueden. Dem ''Spiegel'' no hätt dem Direkter säi Büro op d'mannst zwee mol probéiert, d'Malaysier dozou ze kréien, och dem Yves Mersch seng Fra an der Invitatioun offiziell ze ernimmen.

D'EZB dementéiert dat, schreift de ''Spiegel''. Dës Maile géifen de ganze Kommunikatiounsprozess net vollstänneg erëmginn.

Schlussendlech konnt den Yves Mersch awer mat senger Fra op Kuala Lumpur reesen. D'EZB huet bezuelt a gëtt un, d'Rees hätt ronn 11.780 Euro kascht. Den Direkter ass éischt Klass geflunn. Seng Fra Business.



Als Direkter vun der Europäescher Zentralbank verdéngt een dem ''Spiegel'' no ronn 300.000 Euro d'Joer. Et muss ee bal keng Steiere bezuelen an och soss huet ee sëllegen Privileegien. An der EZB hätt den Yves Mersch de Ruff, nawell genësserlech vun dëse Virdeeler ze profitéieren, schreift den däitschen Magasinn.



Enn des Jores geet de 70 Joer ale Mersch no 45 Joer am Staatsdéngscht an d'Pensioun.