D'Police huet um Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg op Uerder vum Parquet am ganzen 8 gréisser Alkoholkontrolle gemaach.

Am Zentrum goufen d'Automobiliste fir d'éischt an der Gaasperecher Strooss zu Hesper ugehalen, duerno um Boulevard Grande-Duchesse Charlotte an op der Winston Churchill Plaz, a méi spéit op der Areler Strooss.

101 Chaufferen hu missen blosen. 6 Tester ware positiv, 2 Permisen fort.



Am Norde goufen et zwou Kontrollen. Eng am Préizerdaul an eng zu Réiden. 147 Automobiliste goufe getest. 2 haten der ze vill gedronk, an ee krut de Führerschäin ofgeholl.



Am Oste waren et Kontrollen zu Grolënster an duerno zu Gréiwemaacher. D'Polizisten hunn 268 Leit ugehalen. 10 mol war den Test positiv. 5 Permise goufen agezunn.