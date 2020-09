An der Stad hat en alkoholiséierte Chauffer sech mat sengem Auto iwwerschloen. Zu Déifferdeng hat en Automobilist Alkohol an Droge consomméiert.

D'Police huet de Freiden Owend, respektiv um fréie Samschde Moien 3 Führerschäiner wéinst Alkohol um Steier agezunn:

Géint 19.30 auer e Freiden den Owend hat en Auto sech an der Zéissenger Strooss an der Stad iwwerschloen. De Chauffer gouf op der Plaz versuergt a koum fir weider Behandlungen an d'Spidol. Well den Alkoholtest positiv war, gouf de Führerschäin agezunn.

Kuerz virun 22.00 Auer hat en Automobilist enger Patrull vun der Police zu Bauschelt d'Virfaart geholl. Och hei hat de Chauffer ze vill gedronk an de Führerschäi gouf agezunn.

Géint 2.40 Auer um Samschdeg de Moie ware bei engem Chauffer an der Rue Victor Hugo zu Déifferdeng esouwuel den Alkohol- ewéi och den Drogentest positiv. D'Beamten hunn de Permis vum Mann agezunn an e protokolléiert.