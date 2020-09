Fir de Professer Claude Muller, Expert an der Virologie, ass et net aussergewéinlech, datt d'Zuele vun den Infektiounen mam Coronavirus erëm klammen.

Am RTL-Interview explizéiert hien, datt e puer Facteuren zesummekommen.

Zum engen d'Leit, déi aus der Vakanz erëmkommen, dann d'Tatsaach, datt erëm méi Frontalieren op Lëtzebuerg schaffe kommen, am Allgemengen d'Leit, déi no där méi roueger Zäit iwwert de Summer erëm op hier Aarbecht ginn an natierlech och d'Schoul, déi erëm ugefaangen huet.

D'Leit géifen also nei "duerchgemëscht" ginn an dofir géifen et och erëm méi Infektioune ginn.



"Nei Kontakter bedeiten ëmmer, dass nei Infektiounskette kënnen entstoen. Dat ass typesch an der Epidemiologie. Da kënnt natierlech nach dobäi, datt d'Temperaturen ëm 5 oder esouguer 10 Grad erofgaang sinn an dat féiert dozou, dass mer méi dobanne sinn, dass mer d'Fënsteren dobannen zou hunn an och dat féiert dozou, dass mer méi enke Kontakt hunn a méi exponéiert sinn, wann en Infizéierten ënnert ons ass."



Fir vulnerabel Leit ze schützen an ze verhënneren, datt et zu engem gewëssenen Ament kéint knapp gi mat de Better op den Intensivstatiounen, proposéiert de Professer Muller eng "reverse Quarantaine", eng ëmgedréinte Quarantaine also.

Als Beispill nennt hien e Stot an deem Bomi an Enkel ënnert engem Dag liewen. Am Fall, wou den Enkel sech mam Virus ugestach hätt, géif dat bedeiten, datt d'Bomi fir e puer Deeg an en Hotel geet an do d'Zäit iwwerbréckt, an där se sech doheem kéint ustiechen.



Méi Detailer ginn et an engem Reportage um Méindeg de Moien, wou et dann och ëm Féiwermoossen an der Schoul geet an ëm d'Fro, ob d'Schüler d'Masken net och systematesch sollten am Klassesall unhalen.