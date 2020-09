Fir déi mëttlerweil 75. Kéier ass d'Assemblée Générale vun de Vereenten Natiounen dës Woch zu New York beieneen.

Traditionell kréien dobäi d'Staats- an Regierungscheffen d'Geleeënheet, eng Ried ze halen. Duerch d'Coronavirus-Pandemie geschitt dat awer dëst Joer zum allergréissten Deel via Video-Messagen. Och de Lëtzebuerger Premier huet an engem 16-Minutten-laange Video absënns iwwer d'Pandemie geschwat an iwwer den Impakt den de Virus op all Eenzelen huet.



«Nous sommes confrontés à une situation d’urgence planétaire. La crise a frappé de façon quasi concomitante toutes les régions du monde. Elle a été accompagnée de limitations des libertés publiques, d’un retour des frontières, d’une remise en question des acquis de la liberté des échanges commerciaux et de l’intégration économique ainsi que d’une mise à l’épreuve sans précédent des systèmes de soins publics et privés sans parler des questions éthiques auxquelles nombre d’entre nous n’avaient plus été confrontés depuis des lustres».



Nieft der Tendenz vun Nationalismus, déi dës Kris dacks zum Virschäi bruecht hätt, hätt een awer och ganz virbildlech Beispiller gesi vun internationale Kooperatiounen tëscht Länner an tëscht Institutiounen. Nach eemol de Xavier Bettel:



«Notamment dans le domaine de la recherche scientifique: des efforts formidables sont en cours pour développer un vaccin Covid-19.Ce n'est qu'en garantissant cependant un accès équitable à un vaccin dans le monde entier, que nous mettons fin à cette pandémie. Nous avons aussi vu de très nombreux exemples concrets de solidarité entre les pays et les peuples. Je pense ici par exemple aux évacuations médicales.“



Fir ofzeschléissen huet den Premier Minister nach virun den Tendenze gewarnt, déi rezent méi staark gi sinn an déi den internationale Multilateralismus a Fro stellen. Lëtzebuerg géing op d'Prinzipie vun der Rechtsstaatlechkeet an der Souveränitéit vun den Nationalstaaten setzen. Tëscht béide Prinzipie géing keng Kontradiktioun bestoen, präziséiert den Xavier Bettel.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Xavier Bettel à la 75e Assemblée générale des Nations Unies

Communiqué par: ministère d'État En date du 25 septembre 2020, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel a participé au segment à haut niveau de la 75e séance de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Dû à la pandémie de COVID-19, la déclaration du Premier ministre s'est faite de façon virtuelle à travers un message préenregistré. « Nous nous souviendrons de cette année 2020. Nous ne pouvons pas nous réunir comme d'accoutumée dans cette salle qui est une fois par an le centre de la planète. New York qui est la ville la plus ouverte qui soit, et celle de toutes les rencontres, ne peut nous accueillir. Elle a été pendant de longues semaines un des épicentres de la crise sanitaire mondiale, et je veux ici la saluer particulièrement », a noté le Premier ministre lors de son introduction.

Dans son discours fort marqué par l'actualité liée à la pandémie du COVID-19, le Premier ministre a mis l'accent sur l'impact que celle-ci a eu sur tout un chacun: « Nous sommes confrontés à une situation d'urgence planétaire. La crise a frappé de façon quasi concomitante toutes les régions du monde. Elle a été accompagnée de limitations des libertés publiques, d'un retour des frontières, d'une remise en question des acquis de la liberté des échanges commerciaux et de l'intégration économique ainsi que d'une mise à l'épreuve sans précédent des systèmes de soins publics et privés sans parler des questions éthiques auxquelles nombre d'entre nous n'avaient plus été confrontés depuis des lustres ».

En même temps, le Premier ministre a pu constater au niveau international une coopération parfois extraordinaire entre acteurs étatiques et institutionnels : « Nous avons aussi vu de très nombreux exemples concrets de solidarité entre les pays et les peuples. Je pense ici aux évacuations médicales. La rupture des chaînes d'approvisionnement et les obstacles à la circulation notamment de matériel de protection ont également posé un défi important. À cet égard je voudrais remercier les États qui nous ont aidé à acquérir des matériels de protection au plus fort de la crise. »

Cependant, le Premier ministre s'est montré soucieux des tendances de repli sur soi et des montées d'autoritarisme : « La crise du Covid a exacerbé les tentations de réduire les libertés publiques au-delà de ce qui était nécessaire. Dans de nombreuses régions et de nombreux États, l'espace civique se réduit comme peau de chagrin. La répression des opposants ou des défenseurs des droits de l'homme devient monnaie courante », a noté le Premier ministre avant d'ajouter : « nous sommes inquiets face à la montée de l'autoritarisme dans, hélas, toutes les régions du monde. Ceci se conjugue souvent avec la montée des discours populistes simplistes, voire anti-scientifiques ou irrationnels. L'autoritarisme nourrit les conflits en même temps qu'il en vit. »

Pour conclure, le Premier ministre a mis en garde contre toute tendance de remise en cause du multilatéralisme qui participe à cette montée des périls : « Pour notre part, le Luxembourg adhère à un ordre international basé sur la règle de droit et la souveraineté des États ; il n'y a pas de contradiction entre les deux. L'Organisation des Nations Unies est l'enceinte faîtière du système international et comme telle la garante du multilatéralisme. Dans notre monde globalisé et interdépendant, l'action isolée, non concertée, constitue un risque pour tous, y compris pour ceux qui ne se sentent pas liés par la règle commune. La crise du coronavirus est là pour nous le rappeler de la façon la plus claire et évidente qui soit. »

Lors de la semaine de haut niveau de l'AGNU75, le Premier ministre a également participé à la réunion de l'Assemblée générale pour commémorer le 75ème anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, qui s'est tenu de façon virtuelle le 21 septembre 2020. « Les circonstances particulières qui entourent le 75e anniversaire des Nations Unies nous rappellent à quel point notre monde est profondément un à défaut d'être toujours uni. Tous ces défis sont liés. Nous ne parviendrons à les relever qu'en joignant nos forces, nos ressources et nos volontés. Même s'il peut paraître lent par moments et si nous devons continuer de le rendre plus efficace, il n'y a pas d'alternative au multilatéralisme. Nous ne sommes pas maîtres de l'avenir, mais nous serons à la hauteur des enjeux si nous agissons ensemble, en coopérant de bonne foi au sein des Nations Unies. » a noté le Premier ministre dans son discours.

Le 28 septembre 2020, le Premier ministre assistera au « Leaders Event on Nature and People » qui introduira le « Leaders' Pledge for Nature » avec comme but d'engendrer un engagement politique plus ambitieux dans le domaine de l'environnement et du climat, ainsi qu'au Sommet sur la biodiversité le 30 septembre 2020. Ce sommet a comme objectif de créer une nouvelle dynamique pour renforcer et accélérer l'action en faveur de la biodiversité. Lors de ce sommet, le Premier ministre soulignera ce que la pandémie nous a brutalement rappelé, ce qui était toujours vrai mais ce que certains avaient perdu de vue: que nous dépendons de la nature et de ses aléas. Le discours du Premier ministre mettra l'accent sur trois domaines d'action prioritaires : premièrement renforcer l'interface entre science et politique, deuxièmement renforcer l'action multilatérale et troisièmement faire évoluer les systèmes financiers et économiques.