Kuerz viru 14 Auer ass e Motocyclist tëscht Chrëschtnech an Konsdref gefall an gouf dobäi schwéier blesséiert.

Um Samschdeg kuerz no 12 Auer huet et um Briddel gerabbelt. 2 Autoe sinn an den Accident verwéckelt. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.