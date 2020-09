RTL-Informatiounen no koum et zu Äischen e Freideg géint 19 Auer zu enger Schéisserei. E jonke Mann gouf uerg blesséiert an noutoperéiert.

Um Sonndeg de Moien huet d'Police eis confirméiert, dass si e Freideg den Owend Reiwereien am Centre Sportif zu Äischen gemellt kruten. Eng Persoun wier och duerch e Schoss blesséiert ginn. De Samu an d'Police sinn direkt op d'Plaz gefuer. De Blesséierte gouf direkt an d'Spidol bruecht an noutoperéiert. RTL-Informatiounen no handelt et sech ëm e jonke Mann, deen an de Bauch geschoss krut. D'Operatioun hätt de Mann gutt iwwerstanen. De Parquet huet eng Enquête opgemaach. Et gëtt nach ëmmer no Zeien gesicht.