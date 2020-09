Elo gëtt et all Sonndegowend vun 18:00 bis 19:00 Auer eng Stonn Programm just fir d'Kids!

KannaTiVi, sou heescht deen neie Kannerprogramm mat Emissiounen, Serien a Kanner-News op RTL Télé Lëtzebuerg an RTL Zwee.

Ugefaangen um 18:00 Auer mat de flottste Serien op Lëtzebuergesch, wéi zum Beispill déi nei Serie „Fox & Fonsi“ an „D'Lizzie“.

Um 18:30 Auer geet et weider mat der grousser KannaTiVi-Show a mat ganz neien Emissiounen. Moderéiert gëtt dës witzeg, ofwiesslungsräich an edukativ Show vun zwee geckege Presentateuren, de Klaus an de Mish aus „Nächst Statioun“. Fir zousätzleche Spaass an Informatioun suergen d'Animatiounsserien „1,2,3… mol emol“ an „Nächst Statioun“, den edukative Magazin „Weess de wat?“ an de Kanner-Journal „Kannaniuuss“.

Eng Show mat virtuelle Presentateuren

Fir déi nei KannaTiVi-Show huet Zeilt Productions en innovativ Konzept ausgeschafft. D'Presentatioun vun der Show gëtt mat der sougenannter "Motion Capture"-Technologie gemaach, bei där déi zwee Aliens Klaus a Mish aus der Serie "Nächst Statioun" iwwert Kamerae vu Schauspiller am Toun an am Bild souzesoe "live" animéiert ginn. Déi zwee kleng virtuell Presentateure kënne mat där Technologie de Kanner d'Emissioun um richtege Plateau vun RTL presentéieren, genee esou wéi wa se sech reell am Studio géife beweegen.

Making-of Kanna-Tivi E Sonndeg iwwerhuelen zwee Ausserierdescher de Studio vun RTL Télé Lëtzebuerg.

Déi nei Emissiounen am Iwwerbléck

“Weess de wat ?!” ass déi nei Emissioun all Sonndegowend virun 19:00 Auer an där de Joé Feiereisen alles dat erkläert, wat Kanner wësse wëllen. / D'Serie « 1, 2, 3 ... Mol Emol ! » gouf vu Schoulkanner aus dem Cycle 2 an 3 zu Lëtzebuerg erfonnt. /

« Nächst Statioun »

« Nächst Statioun » ass eng Animatiounsserie a 26 Episode fir Grouss a Kleng, déi vun Zeilt Productions ganz zu Lëtzebuerg realiséiert gouf, mat der Ënnerstëtzung vum Film Fund Luxembourg. D’Serie dréit ëm zwee kleng Ausserierdescher, de Klaus an de Mish, déi op d’Äerd geschéckt goufen, fir eng Invasioun virzebereeden. Si reesen dobäi duerch d’ganz Lëtzebuerger Land, fir déi ideal Plaz ze fannen, wou si hir Kommandozentral opbaue kënnen. Bei hirer Rees duerch d’Land erliewe si witzeg Aventuren a gi méi iwwert d’Geschicht vu Lëtzebuerg gewuer.

Entdeckt hir Aventurë live op der Tëlee oder am Replay

D’Serie « 1, 2, 3 ... Mol Emol ! »

Wat geschitt, wann ee senger Fantasie fräie Laf léisst? Genee dat gëtt een an der neier Serie « 1, 2, 3 ... Mol Emol ! » gewuer, déi vu Schoulkanner aus dem Cycle 2 an 3 zu Lëtzebuerg erfonnt gouf. All Dag denken d’Kanner sech déi geckegst Geschichten aus, aus deene kleng Animatiounsfilmer entstinn.

D‘Zeechnunge vu Schoulkanner waren den Denkustouss fir dës innovativ Serie, déi vum Jacopo Armani a Barbara Bernini entworf gouf. Produzéiert gouf « 1, 2, 3 ... Mol Emol ! » vun Doghouse Films, zesumme mat RTL Télé Lëtzebuerg an der Ënnerstëtzung vum Film Fund Luxembourg.

KannaNiuuss

KannaNiuuss, dat sinn News vu Lëtzebuerg an aus der ganzer Welt mat allem, wat Kleng a Grouss interesséiert, “kanna”liicht erkläert, all Sonndegowend virun 19:00 Auer op der Tëlee.

Weess de wat ?!

Weess de wat Zuchvulle sinn, wéi d’Mëllech entsteet, wéi Beien Hunneg maachen, wéi grouss d’Weltall ass oder wéi de Stroum an d’Steckdous kënnt?

“Weess de wat ?!” ass déi nei Emissioun all Sonndegowend virun 19:00 Auer, an där de Joé Feiereisen alles dat erkläert, wat Kanner wësse wëllen.

Fox & Fonsi

An dëser Serie geet et ëm déi grouss Frëndschaft tëscht engem Fuuss an engem Hues, dem Fox an dem Fonsi. Zesummen erliewe si geckeg a spannend Aventurë mat hire Kolleegen aus dem Bësch. Fox & Fonsi ass eng Serie vu 26 Episode vun 11 Minutten a gouf koproduzéiert vun Doghouse Films, mat der Ënnerstëtzung vum Film Fund Luxembourg.

D’Lizzie

D’Liewen um Bauerenhaff ass dach langweileg? Nee, ganz sécher net mam Lizzie! Dës witzeg a léif Kou huet vill Frënn um Land, mat deenen hatt ganz vill flott Aventuren erlieft. D'Lizzie ass eng Serie vun 52 Episode vu 7 Minutten, baséiert op de Kannerbicher vum Alexander Steffensmeier a gouf koproduzéiert vu Fabrique d'Images, mat der Ënnerstëtzung vum Film Fund Luxembourg.

