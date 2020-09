Zu Rouspert-Mompech am Léierbongert kënne Schoulklasse vum Cycle 4 un awer och Famillje dësen op eege Fauscht entdecken.

Et ginn 8 Léierstatiounen, dei fächeriwwergreifend fonktionneieren. Am Natur- a Geopark Mëllerdall stinn déi meeschte Bongerten. Iwwer eng Dosen Äppelbeem ginn et am. Dobäi ass den Apel, déi Zort uebst, déi hei am Land am meeschten verbreet ass.

E Bongert ass e wichtegen Deel vum Lëtzebuerger Patrimoine. Domadder och schützens- an erhalenswert.

Nach bis de 5.Oktober huet de Léierbongert fir jiddereen op, dee sech iwwer dës Kultur informéiere wëll.

Um Internetsite www.naturpark-mellerdall.lu ginn et zousätzlech Infoen.