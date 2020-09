Zu Dikrech an zu Diddeleng waren zwee alkoholiséiert Chauffeuren ënnerwee. Deen ee krut de Führerschäin ofgeholl, deen anere gouf protokolléiert.

Ënner Alkoholafloss war e Sonndeg den Owend géint 22.40 Auer ee Chauffeur an der Route de Gilsdorf zu Dikrech ënnerwee, wéi e beim Ofbéie mat sengem Auto an e Verkéiersschëld an e Gelänner gerannt ass. Den Alkoholtest war positiv, de Permis gouf agezunn an ee provisorescht Fuerverbuet ausgeschwat.

Géint 23 Auer gouf et dann nach an der Route de Zoufftgen zu Diddeleng ee weideren Accident mat Materialschued. Eng Automobilistin hat d'Kontroll iwwer hiert Gefier verluer a war an eng Trap an an eng Mauer vun engem Haus gerannt. Den Auto ass nach ca. 100 Meter weider gefuer, ier en un d'Stoe komm ass. Och hei war den Alkoholtest positiv. D'Fra krut e Protokoll, de Führerschäin konnt se allerdéngs behalen.

Wéi de CGDIS mellt, gouf et e Méindeg de Moien nach eng Kollisioun tëscht 2 Autoen zu Bieles an der Rue de l'Usine. Hei gouf eng Persoun blesséiert.