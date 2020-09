E Méindeg de Moien huet de CGDIS de Rapport d'acitivité 2019 presentéiert. Dat Joer gouf et 60.979 Asätz fir déi ronn 4.389 Pompjeeën an Ambulancieren.

D'Populatioun zu Lëtzebuerg wiisst an domat heefe sech och d'Asätz vun den Ekippe vum CGDIS. Zejoert ware si ronn 60.979 Mol am Asaz. E Plus vu gutt 10 Prozent par Rapport zum Joer 2018.

An der Moyenne waren et 167 Asätz den Dag, 7 d'Stonn, deemno eng Interventioun all néng Minutten. Dat wär awer just eng Moyenne, esou sot den Paul Schroeder, Generaldirekter vum Corps Grand-Ducal Indendie et Secours.

De Rekorddag fir 2019 war den 10. Mäerz. Hei gouf et 358 Asätz, wat méi wéi dat duebelt ass, wéi an der Moyenne pro 24 Stonnen. Am rouegsten dogéint war et de 17. August mat just 112 Interventiounen.

Kuckt ee sech dann den Total vum Joer un, esou gouf et 53.568 urgent Interventioune vun den Ambulanzen, woubäi och d'First-Responder an d'Samue gezielt ginn. De Samu huet iwwregens misste 7.979 Mol erausfueren. Da gouf et nach 5.604 net urgent Asätz, zu deenen och d'Visitte vum Generalist, dee Garde huet, zielen.

1.858 Accidenter, bei deenen och eng Persoun blesséiert gouf, am Stroossentrafic mellt dann de CGDIS. 2.180 Mol waren d'Ekippe da wéinst engem Feier am Asaz. Generell stellt ee beim CGDIS fest, dass d'Bränn an der Natur méi heefeg ginn. Dat wëll d'Drécheperioden ëmmer méi laang unhalen, do ass de Paul Schroeder sech sécher.

Zu gudder Lescht zielt de CGDIS nach 2.459 "Interventions techniques". Dës gi vun enger Mënschen- oder Déiererettung bis hin zum dréngenden Opbrieche vu Dieren oder d'Fräimaache vun de Stroossen.

60 979 interventions...soit une toutes les 9 minutes pour les 4389 pompiers opérationnels du Luxembourg. Voilà ce qui ressort du rapport d'activité 2019 du CGDIS qui a été présenté à la presse ce jour et qui est disponible ici: https://t.co/eDiApIbmh0 pic.twitter.com/ZrsxtY8VoO — CGDIS (@CGDISlux) September 28, 2020

De CGDIS krut Membere bäi. Et sinn der an tëscht iwwer 7.000. Allerdéngs wären der vill bäikomm, well d'Veteranen an d'Jugendsektiounen och an de Lëschte vum CGDIS gefouert ginn. 588 Mënsche schaffe professionell um Terrain, dovun engagéiere sech der bal 400 zousätzlech och nach benevol am Rettungswiesen. Dobäi kommen nach déi bal 3.800 Fräiwëlleg, déi am ganze Land op Asätz ginn. Also 4.389 Professioneller a Fräiwëlleger, déi am Alldag am Asaz sinn.

Vun 2018 op zejoert hunn awer 150 Benevoller opgehalen. De Paul Schroeder rechent domadder, dass deen Trend nach e bëssen unhält, och well déi Responsabel an den ville Corpsen an der Lescht méi intensiv géife préiwen, wéi eng Benevoller op hire Lëschte scho virun der Reform vum Rettungswiesen 2018 net méi wierklech aktiv waren.

An tëscht wären d'Réckstänn bei den Indemnisatioune vun de Fräiwëllegen opgeschafft, esou sot den Generaldirekter vum CGDIS. Vill Zentre wären nach net an den neie Portail vum CGDIS integréiert gewiescht, dofir wären déi meescht Payementer nach mat groussem Zäitopwand manuell ofgewéckelt ginn. Fir eng 50 vun 100 Zentre wär de Portail an tëscht operationell, et ass eng intern Software, iwwer déi nieft villem aneren eben och d'Indemnisatioune vun den Fräiwëllegen organiséiert ginn.