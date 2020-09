Un d'Leit ass et den Appell, d'Presenz vum Insekt via Email ze mellen an en eventuellt Nascht just vu Profien ewechmaachen ze loossen.

D'Presenz vun der asiatescher Runn mat giele Patte gouf zu Lëtzebuerg nogewisen. Mat offiziellem Numm heescht dat invasiivt Insekt "Vespa velutina nigrithorax". Et geet een dovunner aus, datt se 2004 ongewollt a Frankräich komm ass a sech dono um Kontinent verbreet huet. Lo ass se eng éischte Kéier zu Lëtzebuerg present. Zu Jonglënster, Esch an Angelduerf goufen Déiere gesinn. Déi asiatesch Runn ass net aussergewéinlech aggressiv an de Risiko gepickt ze ginn, ass ze iwwerblécken. De Communiqué mat all den Informatiounen Premières détections du Frelon asiatique à pattes jaunes au Luxembourg

Communiqué par: Administration de la nature et des forêts Le Frelon asiatique à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax), est une espèce exotique envahissante originaire d'Asie et a probablement été introduit accidentellement en France vers 2004. Il a depuis colonisé une bonne partie de l'Europe du Portugal jusqu'au Nord de l'Allemagne. En septembre 2020 cette espèce a été détectée pour la première fois au Luxembourg, d'abord dans la localité de Junglinster et ensuite à Ingeldorf et à Esch/Alzette. Il est important de communiquer chaque observation du Frelon asiatique à pattes jaunes à l'Administration de la nature et des forêts ou au Musée national d'histoire naturelle. Cela peut se faire faire directement par la base de données du MNHNL (https://data.mnhn.lu/add?taxon=Vespa+velutina+nigrithorax) ou par courriel à l'adresse vespa@neobiota.lu, en indiquant l'adresse ou les coordonnées géographiques du lieu d'observation et en joignant une photo pour permettre sa validation. L'espèce peut être confondue avec d'autres hyménoptères comme p.ex. le Frelon européen (Vespa crabro). Le Frelon asiatique à pattes jaunes a en général un corps plus sombre et comme son nom l'indique des pattes jaunes. Vous trouverez plus de détails sur le site internet : www.emwelt.lu Par ailleurs, le Frelon asiatique à pattes jaunes n'est généralement pas agressif et le risque de piqûre reste négligeable, tant qu'on ne s'approche pas de son nid à moins de 5 mètres. La destruction des nids peut contribuer à la réduction des dommages induits par ce frelon, p. ex. la prédation sur des ruches. Ce type d'intervention doit être effectué par des agents spécialisés. Dans les mois à venir un plan d'action sera élaboré en collaboration avec les acteurs concernés pour limiter les nuisances de l'espèce et son expansion sur le territoire luxembourgeois.