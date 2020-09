Vun dëser Woch u gëtt et an de Cipaen e Service vu Remplacementer a Garden, deen nuets, op Feierdeeg a wärend Weekender vu Generalisten assuréiert gëtt.

Eng entspriechend Konventioun mat der AMMD an der Copas gouf vun de Ministeschen Cahen an Lenert ënnerschriwwen.

Deen neien Garde-Service, dee vun dësem Donneschdeg u fonctionéiert, gesäit sech als zousätzlech Offer u primärer Fleeg fir eeler Leit, déi an Alters- an Fleegeheemer ënnerbruecht sinn.

D'Garde - déi keng urgent medezinesch Prise en Charge duerstellt - gëllt op de Wochendeeg tëscht owes 20 a moies 7 Auer an eeben och op Weekender an Feierdeeg.

Domat assuréiert en Dokter e medezineschen Service fir 350 bis 600 Better, déi op méi Strukture regroupéiert sinn.

Fir dësen neie Garde-Service z'organiséieren, designéiert d'AMMD bis zu 15 regional Coordinateuren, déi tëscht den Dokteren ausgesicht ginn, déi dëse Service assuréieren.

Dëse Pilot-Projet ass op 2 Joer ugeluecht - duerno gëtt de Bilan gezunn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Paulette Lenert et Corinne Cahen signent une convention avec l'AMMD et la COPAS afin d'instaurer un service de continuité des soins de médecine générale dans les structures d'hébergement pour personnes âgées. (28.09.2020)

Communiqué par: ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / ministère de la Santé / Fédération COPAS / Association des Médecins et Médecins-Dentistes (AMMD)

En vue de parfaire les lignes de garde actuelles et dans l'intérêt de procurer aux personnes hébergées dans les maisons de soins et les centres intégrés pour personnes âgées une assistance complémentaire, un service de continuité de soins de médecine générale sera organisé dans les structures d'hébergement pour personnes âgées du pays.

Ce service de continuité de soins de médecine générale sera assuré

en soirée et la nuit (de 20h00 à 7h00)

les jours fériés

les fins de semaine (du samedi matin à 8h00 au lundi matin à 8h00)

par les médecins-généralistes autorisés à exercer au Luxembourg pour les prises en charge de patients autres que celles relevant de la prise en charge médicale urgente.

Ce service de remplacement et de garde est organisé par I'AMMD avec la collaboration et l'appui financier de l'État. Il s'agit de proposer une offre complémentaire en soins primaires au profit des patients résidents des structures d'hébergement pour personnes âgées.

Le médecin assure le service de continuité pour 350 à 600 lits, regroupés entre plusieurs structures d'hébergement différentes.

Le service de médecine générale repose sur le principe d'une solidarité équitable avec une charge de travail répartie de façon équilibrée en termes de fréquence des services rendus et, dans la mesure du possible, en termes de volume d'activité et en tenant compte de la proximité géographique, ainsi que du nombre de résidents des structures organisées à cette fin.

Pour les besoins d'organisation, I'AMMD désigne entre 10 et 15 coordinateurs loco-régionaux choisis parmi les médecins assurant le service, ainsi qu'un coordinateur national. Le coordinateur national est également membre du comité d'évaluation de ce projet-pilote composé par les représentants des ministères de la Santé et de la Famille, de la Direction de la santé, de l'AMMD et de la COPAS.

Ce projet pilote sera déployé progressivement et s'entendra sur une période de 2 ans, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022.