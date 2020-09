Vum 14. Oktober un huet d’ADR en neie Member op der Deputéiertebänk. De Fred Keup iwwerhëlt d’Successioun vum déngschteelsten Deputéierte Gast Gibéryen.

De Gast Gibéryen geet no 44 Joer Politik, dovunner 31 um Krautmaart, elo mat 70 Joer an d’Pensioun. De Fred Keup freet sech op seng nei Funktioun am Parlament a wëll seng Aarbecht mat vill Freed a Motivatioun ugoen.

"Ech si jo gewielt ginn, och wann ech noréckelen an ech sinn deene Leit eppes schëlleg dobaussen. Dat wäert och meng Motivatioun sinn an dann allgemeng konstruktiv zesummeschaffen, ëmmer fir eise Programm sou wäit wéi méiglech och mat eranzekréien, och als Oppositiounspartei an da wéi der dat gewinnt sidd vun der ADR, de Fanger op d’Wonn leeën, wann d’Regierung rëm eppes schlecht mécht."

D’Zäit an där een d’Regierung aus Aktualitéitsgrënn, spréch Corona-Pandemie-Problemer, net kritiséiert hätt, wier elo eriwwer an dat normaalt parlamentarescht Spill misst erëm kënnen ufänken. Woubäi d’Situatioun vun de Parteien aktuell eng ganz speziell wier, mengt den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser.

"Et ass schonn eng Situatioun, wou d’Regierung u sech schwaach ass, well intern net koherent an net solidaresch an et ass eng allgemeng politesch schwéier Situatioun, well och nach déi gréissten Oppositiounspartei hire Rôle net effikass kann erfëllen. Mir sinn an enger Situatioun vu politescher Fragmentéierung an an deem Ëmfeld musse mir kucken, als ADR verschidde Rollen ze erfëllen. Éischtens en Element vu Stabilitéit an eiser politescher Analys an an eiser politescher Aarbecht. Mir sinn net an enger Kris, wéi d’CSV. Mir hunn eng kloer Linn a mir si solidaresch. Mir bréngen en Element vu Stabilitéit an der Diskussioun."

Dernieft hätt een d‘Missioun d’Interesse vun der Wielerschaft an awer och dem ganze Land ze definéieren an ze verdeedegen, sou den neie Fraktiounschef vun der ADR. An als Oppositioun hätt een natierlech d’Aufgab, fir d’Regierung an hir Verantwortung ze huelen an hir ze soen, datt se misst am Interêt vum Land handelen.