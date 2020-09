Géint 5.45 Auer ass tëscht Biissen a Viichten en Auto op der Kopp gelant. Eng Persoun gouf bei deem Accident blesséiert.

D'Pompjeeë vu Biissen a Miersch waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanz vun Ettelbréck.

Géint 6.20 Auer gouf et en Accident op der Escher Strooss an der Stad. Zwee Autoe waren hei net laanschtenee komm. 2 Persoune goufe blesséiert a koume mat Ambulanzen an d'Spidol. Och d'Stater Pompjeeë waren am Asaz.

Géint 9.45 Auer gouf et dann nach op der Héicht vun der Industriezon um Fridhaff en Asaz fir d'Pompjeeë vun Angelduerf an Dikrech. Hei war eng Kartongskëscht an enger Camionnette a Brand geroden. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz vun Ettelbréck war op der Plaz.