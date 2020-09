Um Findel koum haut eng Famill mat 3 Kanner un, déi aus dem verbrannte griichesche Refugiécamp Moria op Lëtzebuerg bruecht gouf.

Et handelt sech ëm Leit aus dem Afghanistan, d'Kanner hu 7,8 an 10 Joer. Si goufe vum Ausseminister Jean Asselborn um Fluchhafen empfaangen.

Eng zweet Famill an och eng Partie net begleete Mineure sollen nach deemnächst vu Moria op Lëtzebuerg bruecht ginn.

Zënter dem éischte Januar sinn 125 Refugiéen aus Griicheland am Grand-Duché opgeholl ginn.

Offiziellt Schreiwes

Arrivée au Luxembourg d'une jeune famille avec trois enfants depuis le camp de Moria en Grèce (29.09.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes En date du 29 septembre 2020, Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Immigration et de l'Asile, s'est rendu à l'aéroport de Luxembourg pour accueillir une première jeune famille et leurs trois enfants, arrivés au Luxembourg depuis le camp de réfugiés de Moria dans le cadre d'une relocalisation.

Il s'agit d'une jeune famille d'origine afghane, dont les enfants sont âgés de 10, de 8 et de 7 ans.

Suite à l'incendie qui s'est produit dans le camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos au début du mois de septembre, le ministre Asselborn avait signalé que le Luxembourg se tiendrait prêt à participer aux efforts de solidarité au niveau européen en accueillant dans un premier temps une quinzaine de réfugiés depuis le camp de Moria afin d'atténuer la situation précaire dans les camps de réfugiés surpeuplés en Grèce.

Avec l'arrivée de cette famille ainsi que celle, prévue prochainement, d'une autre famille et de plusieurs mineurs non accompagnés depuis le camp de Moria, le Luxembourg aura accueilli depuis le 01.01.2020 en tout 125 réfugiés de la Grèce.

Cette relocalisation s'inscrit dans le contexte plus large de l'aide fournie par le Luxembourg à la Grèce dans le cadre de la crise migratoire à laquelle cet État membre de l'Union européenne est confrontée depuis plusieurs mois, notamment face au risque de propagation de la pandémie de COVID-19 dans les camps de réfugiés surpeuplés.