An de Wéngerten gouf festgestallt, datt de Sonnebrand absënns bei de jonken Riefstäck vill Schied hannerlooss huet.

Bedéngt ass dëse Schued natierlech op déi laang Period vun Dréchent an Hëtzt, iwwerdeem d'Riewe gewuess sinn.

Wéi de Landwirtschaftsminister Romain Schneider op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierte Graas a Baum äntwert, wieren absënns Riefstäck vu manner wéi 6 Joer betraff - op ronn 1.300 Hektar Wéngerten mécht dës eng Fläch vun 120 Hektar aus, wou Schied notéiert goufen. Och zejoert hat et ewell eng änlech Situatioun vu Sonnebrand bei den Drauwe ginn.

A Fäll vu grousser Dréchent kënnen d'Wënzer och op d'Waasser aus der Musel zeréckgräifen, mee nëmmen no engem staatlechen Accord duerch d'Verwaltung fir d'Gestioun vun de Gewässer.

Dëst Joer huet kee Wënzer esou eng Demande gestallt.

Wéi et vum Minister Schneider awer heescht, hätten an deem Kontext ewell den Institut Viti-Vinicole an d'Fédération viticole intervenéiert, sou datt no enger Léisung gesicht gëtt, fir kënne Floss-Waasser aus der Musel ze huelen, fir d'Wéngerten ze bewässeren.