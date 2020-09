Um Dënschdeg ass et d'Nouvelle, datt de Belsch Olivier Pirot den neien Direkter vun Amnesty International Lëtzebuerg ass.

D'Natahalie Bollen hat elo annerhalleft Joer den Interim gemaach.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Olivier Pirot est le nouveau directeur d’Amnesty International Luxembourg

Luxembourg, le 29 septembre 2020. Olivier Pirot a rejoint Amnesty International Luxembourg comme directeur général au 1er septembre 2020. Il succède à Nathalie Bollen, directrice ad interim, qui a accompagné la section en tant que « change manager » pendant un an et demi.

Âgé de 52 ans, belge né à Luxembourg, Olivier Pirot est titulaire de deux bachelors en droit et en économie, d’un master en gestion et d’un master en sciences politiques et relations internationales. Il a exercé durant douze ans au Luxembourg dans le secteur privé (groupe FNP, Luxair Group) et la recherche (CRP Tudor) avant de se constituer une solide expérience de douze années dans l’action humanitaire comme coordinateur d’urgence ou chef de mission chez Handicap International et Médecins Sans Frontières dans différents pays : Cambodge, Afghanistan, Haïti, Pakistan, Sud Soudan, République Centrafricaine et République Démocratique du Congo. Il était ces 16 derniers mois Desk Officer en charge des projets de Caritas Luxembourg au Nord-Ouest de la Syrie.