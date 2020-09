Weider kritiséiert d'CSV, datt de Pacte Logement 2.0 eng Mogelpackung, en Trauerspill an e Schratt no hanne wier.

Blo-Rout-Gréng krut de Logementsproblem bannent de leschte 7 Joer net an de Grëff, dat stellt d'CSV-Fraktioun fest a verweist op spektakulär Präishaussen. Och elo géing d'Regierung nach ëmmer net liwweren, de Pacte Logement 2.0 wier eng Mogelpackung, en Trauerspill an e Schratt no hannen.

Et wier e Pakt géint d'Gemengen, déi manner Sue kréichen. Mat lokalen Aktiounspläng missten d'PAGen nees opgemaach ginn, wat alles anescht, wéi eng administrativ Vereinfachung wier. Dernieft géing de Pacte iwwerhaapt net definéieren, wat iwwerhaapt „logement à coût modéré“ soll sinn.

Eenzeg eng Erweiderung vum Bauperimeter wier positiv ze bewäerten, soten d'CSV-Vertrieder e Mëttwoch de Moie virun der Press.

De Problem wier kloer: eng neoliberal DP géing verhënneren, datt sech eppes un der Spekulatioun wäert änneren. An eng gréng Ideologie géing bei der wichteger Perimeter-Erweiderung bremsen, sou den CSV-Deputéierte Marc Lies.