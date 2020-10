Dat am Verglach mam Trimester virdrun, dat weise rezent Zuele vum Statec.

Nëmmen am ëffentlechen Déngscht an am Bau goufe weider Aarbechtsplaze geschaaft. All déi aner Secteuren haten eng negativ Entwécklung.



Op ee Joer gekuckt, ass et allgemeng awer e Plus vun 1,3% beim Emploi.

PDF: Offiziellt Schreiwes vum Statec mat Grafiken