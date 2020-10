Et war géint 9.20 Auer, wéi sech op der Streck tëscht Groussbus an dem Léierhaff en Auto iwwerschloen huet.

Nieft dem Samu Norden, war d'Ambulanz vu Réiden, grad ewéi d'Pompjeeë vu Groussbus, dem Préizerdaul a Réiden op der Plaz.

E weideren Accident gouf et zu Monnerech, mat engem Blesséierten. Geschitt ass dat an der rue d'Esch. Hei krute sech 2 Autoen ze paken. Eng Persoun gouf blesséiert, d'Asazekippe vu Monnerech an Esch waren op der Plaz.